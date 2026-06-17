鳳梨釋迦95％靠中國市場 饒慶鈴：中央不面對現實是在害農民

台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片參與海峽論壇相關活動，卻傳出有匿名官員向媒體透露政府將進一步查處，引發地方政壇與農業界高度關注，且持續延燒。饒慶鈴今上午接受廣播節目專訪表示，台東鳳梨釋迦出口市場95%以上集中在中國大陸、香港及澳門，是目前最主要的市場，若不面對這個現實，等同斷了農民生路。

饒慶鈴指出，當初中國大陸暫停輸入台灣鳳梨釋迦，原因是檢出介殼蟲及農藥殘留等問題，因此地方政府近年投入大量人力與經費，建立從果園到包裝廠的品質管理系統，輔導農民改善栽培與檢疫流程，提升產品品質。

她表示，近期前往相關市場交流時，已獲得對岸回饋，認為台東鳳梨釋迦近年品質確實有所提升，檢疫不合格比例下降，顯示地方政府與農民的努力已有成果。

不過，饒慶鈴認為，市場開拓、關稅談判及檢疫協商屬於中央政府權責，地方政府無法自行與其他國家談判。她指出，水果出口涉及關稅、檢疫及雙邊協議，往往需要三到五年以上時間，不是地方政府可以獨力完成。

「如果中央希望不要把雞蛋放在同一個籃子裡，就應該協助農民開拓其他市場。」饒慶鈴說，目前鳳梨釋迦外銷中國市場比例高達95％至97％，雖然近年也逐步拓展至新加坡等地，但出口量仍不到總量的0.5％，短期內難以取代中國市場。

她並提到，當年ECFA早收清單與相關檢疫協議建立後，才讓台灣水果能順利進入中國市場。如今即使面臨29％關稅，仍是目前最大的出口市場，政府不應輕易放棄。

對於近期外界質疑地方政府協助農民拓展中國市場恐有「養套殺」風險，饒慶鈴表示，地方政府並非毫無警覺，而是必須比競爭對手更早布局、更積極提升品質，才能維持競爭優勢。她強調，真正的關鍵在於提高產品品質與市場競爭力，而不是陷入政治對立。

饒慶鈴指出，鳳梨釋迦不只是農民生計，更牽動包裝、運輸、農藥、勞務等周邊產業，估計相關從業人口約占台東總人口兩成、約4萬人。她呼籲中央與地方應攜手合作，協助農民拓展市場，而非將農產品議題政治化。

除了農產議題外，饒慶鈴也在節目中宣傳即將登場的2026台東博覽會。她表示，活動將於7月2日至8月20日舉行，規畫23場主題策展及超過220場活動，結合熱氣球嘉年華、光雕展演與音樂會，希望吸引全國民眾到台東旅遊，感受慢經濟與在地文化魅力。