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Meta封帳號災情擴大 陳宥丞、黃瀞瑩也中槍：我今年13歲？
這兩天Meta旗下社群平台發生許多民眾無預警大規模帳號異常被停權，民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞在臉書無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案，請大家也幫忙想想辦法，謝謝。」
黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」
對於Meta旗下社群平台Threads、Instagram與Facebook近日陸續傳出無預警停權災情，部分成年使用者收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號。數發部則表示，持續要求Meta盡速處理帳號解封事宜，並要求Meta檢討調整年齡驗證工具、提出優化措施。
數發部指出，Meta近期因執行年齡驗證機制發生技術問題，導致14日深夜起全球Facebook、Instagram、Threads使用者皆發生帳號遭誤封情形。
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