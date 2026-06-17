快訊

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta封帳號災情擴大 陳宥丞、黃瀞瑩也中槍：我今年13歲？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案。」黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」圖／引用自黃瀞瑩臉書
民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案。」黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」圖／引用自黃瀞瑩臉書

這兩天Meta旗下社群平台發生許多民眾無預警大規模帳號異常被停權，民眾黨雙北市議員陳宥丞黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞在臉書無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案，請大家也幫忙想想辦法，謝謝。」

黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」

對於Meta旗下社群平台Threads、Instagram與Facebook近日陸續傳出無預警停權災情，部分成年使用者收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號。數發部則表示，持續要求Meta盡速處理帳號解封事宜，並要求Meta檢討調整年齡驗證工具、提出優化措施。

數發部指出，Meta近期因執行年齡驗證機制發生技術問題，導致14日深夜起全球Facebook、Instagram、Threads使用者皆發生帳號遭誤封情形。

民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案。」黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」圖／引用自陳宥丞臉書
民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案。」黃瀞瑩也自嘲「Meta謝囉！今年我13歲，越活越年輕（？）申訴中。」圖／引用自陳宥丞臉書

黃瀞瑩 Meta 陳宥丞

延伸閱讀

Meta社群平台停權災情 數發部要求調整年齡驗證工具

Meta社群平台停權災情不分黨派 柯文哲IG、民眾黨團臉書都消失

佛州控TikTok違法 允14歲以下兒童開設帳號

Threads月活躍用戶破5億 負責人曝在台灣走紅的原因

相關新聞

身心障礙者生活補助等6項津貼7月上路恐生變 石崇良：影響弱勢89萬人

行政院昨天表示，立法院歷經292天仍未完成115年度中央政府總預算審查，政院核定調升8大社福津貼，原規畫7月起實施，但總預算尚未完成審議前，相關追加預算及後續作業都受影響。衛福部長石崇良表示，身心障礙者生活補助等6項津貼，若通過增加發放的預算未通過，將依原方案發放，若要提高至發放津貼，必須通過預算審查；若六項社福津貼無法順利辦理追加預算，恐影響89萬人。

韓國瑜21日率團訪美 盧秀燕送花祝「訪美順利」

立法院長韓國瑜將在21日率跨黨派立委，展開為期7天的訪美行程，進行國會外交工作。台中市長盧秀燕今表示，她與韓院長情同兄妹，今天是韓院長生日，有送花「祝他生日快樂、訪美順利」。

鳳梨釋迦95％靠中國市場 饒慶鈴：中央不面對現實是在害農民

台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片參與海峽論壇相關活動，卻傳出有匿名官員向媒體透露政府將進一步查處，引發地方政壇與農業界高度關注，且持續延燒。饒慶鈴今上午接受廣播節目專訪表示，台東鳳梨釋迦出口市場95%以上集中在中國大陸、香港及澳門，是目前最主要的市場，若不面對這個現實，等同斷了農民生路。

Meta封帳號災情擴大 陳宥丞、黃瀞瑩也中槍：我今年13歲？

這兩天Meta旗下社群平台發生許多民眾無預警大規模帳號異常被停權，民眾黨雙北市議員陳宥丞、黃瀞瑩、陳世軒等，一天之內三位民眾黨議員被無差別停權，包括IG、Threads全無原因被封鎖。陳宥丞在臉書無奈說，「我們正申訴中 請見諒無法線上處理陳情案，請大家也幫忙想想辦法，謝謝。」

高雄進入「後陳其邁」時期 南霸天下一站車票已入手？

再過幾個月，高雄市長陳其邁準備卸下「南霸天」頭銜。站在高雄流行音樂中心的制高點，俯瞰讓他人生兩度大起大落的故鄉，陳其邁也不禁感慨，「哇，馬上就6年了」。賴政府規畫將高鐵南延屏東，高雄既是終點、也是起點；這班「人生列車」已啟動，但陳其邁不是列車長，進退不由己，下一站將何去何從？

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

嘉義縣竹崎鄉素有「涼椅大王故鄉」之稱，是已故前立委曾振農出身發跡地，每逢鄉長選舉，黨內競爭異常激烈。今年鄉長初選民調由陳宏吉勝出。從昔日王焜弘與曾亮哲在神明前擲筊，到如今大老輔選的深層角力，這場指標性接班布局雖已底定，卻悄然拉開了政治版圖重組的序幕。究竟這將如何牽動下屆議員席次分配與地方派系消長？幕後勢力又布下了什麼局？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。