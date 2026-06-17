Meta封帳號災情擴大 陳宥丞、黃瀞瑩也中槍：我今年13歲？

再過幾個月，高雄市長陳其邁準備卸下「南霸天」頭銜。站在高雄流行音樂中心的制高點，俯瞰讓他人生兩度大起大落的故鄉，陳其邁也不禁感慨，「哇，馬上就6年了」。賴政府規畫將高鐵南延屏東，高雄既是終點、也是起點；這班「人生列車」已啟動，但陳其邁不是列車長，進退不由己，下一站將何去何從？

2026-06-17 05:50