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高大成獲聘國策顧問 藍酸「罷團治國」

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬林銘翰／台北報導

總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，新聘資政包括超微（AMD）執行長蘇姿丰之父蘇春槐、已經口頭請辭的國家訓練中心董事長林鴻道等六人；新聘國策顧問則有法醫高大成、麗寶集團董事長吳寶田等十二人，廣播電台「府城之聲」台長康銀壽（外號「志明」）續任國策顧問。在野黨昨批，高大成曾力挺大罷免、康銀壽涉及非法賣藥，現在難道是「青鳥治國」、「罷團治國」？

根據總統府組織法，總統府資政不得逾卅人、國策顧問不得逾九十人，均為無給職，聘期不得逾越總統任期。上屆資政、國策顧問任期已於今年五月十九日屆滿，新聘任的資政、國策顧問名單近日在總統府網站公告。

此次新聘資政共六人，除蘇春槐、林鴻道，還包括無任所大使吳運東、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民，原國策顧問黃越綏、范振修也轉任資政。其中，出身台南的蘇春槐長年旅居紐約，活躍於本土派社團與海外僑界，是賴總統忠實的支持者，也是最新一任的民進黨美東黨部主委。

至於新聘國策顧問，包括高大成、吳寶田、中華民國體育運動總會會長葉政彥、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜等十二人。康銀壽二○一六年曾涉及非法賣藥、誇大療效，被判緩起訴一年，但他此次仍獲續聘。

此外，獨派大老吳澧培、台日關係協會會長謝長廷未獲得續聘資政。據了解，吳因年事已高而婉拒，謝則因擔任台日關係協會會長也婉拒續聘。

國民黨立委王鴻薇批評，總統府資政與國策顧問應是德高望重人選，結果曾涉及非法賣藥案的康銀壽居然還被留任，高大成曾力挺大罷免，人選實在太難看了，現在難道是「青鳥治國」、「罷團治國」嗎？民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，康銀壽再獲續聘，再次證實賴總統用人「只看顏色、沒有是非」。

高大成 蘇姿丰 超微 林鴻道

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