國防預算遭刪 賴總統：我不會放棄

賴清德總統昨天視察陸軍關渡指揮部時表示，對於國防特別預算遭到大幅度刪減，「我們不會放棄」，會另提特別條例，或透過追加預算以及提高年度公務預算等方式來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動。

賴清德昨中午由國防部長顧立雄陪同，視導關指部防空接戰演練及參觀電戰大樓設施，隨後與官兵共進午餐並頒發加菜金。賴總統說，面對區域情勢快速變化，要持續精進戰訓，善用科技強化部隊作戰能量，打造更具韌性的國防體系。

行政院發言人李慧芝昨指出，今年度中央政府總預算案已二九二天未完成法定審查，影響政府施政與執行，也使國家治理陷入高度不確定；行政院日前核定調升八大社會福利津貼，原規畫七月實施，但在總預算未完成審議前，相關追加預算及後續作業均受影響，社會福利不應成為政治算計下的犧牲品，期盼立法院盡速完成總預算審議，讓追加預算能接續辦理。

國民黨立委李彥秀說，立法院今年三月就通過包括具急迫性、攸關重大民生等共計七一八億元的新興計畫預算，延續性計畫也可依預算法先行支用，民進黨根本就是為了選舉造謠抹黑，只是為了累積選舉相罵本；各委員會總預算審查已大致完成，剩下極少數委員會也可在六月底完成審查，朝野協商後，預計七月底就可完成三讀。

國民黨立委王鴻薇表示，賴政府三不五時就拿預算做文章，根本是把總預算當作政治鬥爭的工具。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，立委本有責任嚴謹審查總預算，若把社福津貼的增加當成政治籌碼，想要立法院倉促通過總預算，只是再次凸顯賴總統「治國無能、鬥爭第一」。