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聲援饒慶鈴 盧秀燕：賴總統應心存感激

聯合報／ 記者陳敬丰巫鴻瑋張文馨／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨天表示，國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，縣市長願出訪幫人民發聲，賴總統應要心存感激，而非封殺。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨天表示，國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，縣市長願出訪幫人民發聲，賴總統應要心存感激，而非封殺。記者陳敬丰／攝影

台東縣長饒慶鈴預錄影片在海峽論壇為農產品發聲，傳出恐遭主管機關查處。台中市長盧秀燕昨聲援表示，饒慶鈴是為農業發聲，「民進黨封殺這些首長，就是封殺農民、封殺人民」；國家處境非常困難，賴清德總統連過境其他國家都很困難，有人願意幫忙出訪，賴總統應要心存感激，而非封殺。

盧秀燕昨表示，出訪歐洲很不容易，兩地距離遙遠，要搭三班飛機才能抵達，但市府團隊仍然要出訪，就是為了替台灣、台中尋找出路；國際處境相對困難，要想辦法盡量走出去，替國家和城市發聲。這段時間很多首長出訪歐洲、美國、新加坡，立法院長韓國瑜也親自帶團赴美，大家都在為台灣找生路。

盧秀燕也說，有些農業縣市長為了替城市的農業或產業發聲，希望參加今年的海峽論壇，無法參加的人也想透過錄影方式為農民發聲，卻被民進黨政府封殺，這不只是遏止首長發聲的權利，也在封殺農民、傷害人民，於心何忍？

盧秀燕表示，賴總統沒辦法到每個地方去，連過境其他國家都很困難，當有人願意幫忙出訪，賴總統應該要心存感激，並鼓勵、拜託其他人，而非封殺；台灣需要走出去，站在國際舞台，大家要替國家、替人民找出路與生路。

我官員入境肯亞 護照被扣

第十一屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, ＯＯＣ）於肯亞蒙巴薩舉行，海洋委員會主委管碧玲昨天在臉書發文指出，今年第十一屆會議，我方提出四項新承諾用於國家海洋治理，總金額逾一點一七億美元（新台幣卅億元），台灣代表團卻遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，率先抵達的團員遭扣留手機、護照，台灣在國際組織長期無法得到與貢獻相稱的地位與待遇，「這是我們熟悉的現實」。

管碧玲說，過去ＯＯＣ至少維持對台灣代表團基本的尊重與接待，今年卻截然不同，大會報名系統原本存在的「台灣」選項無預警被移除，海委會國家海洋研究院長與國際處長原已取得入境許可遭突然取消。不過，管碧玲仍決定依計畫出席，但最早抵達的團員雖順利入境，卻在大會報到時遭遇長時間留滯；她譴責ＯＯＣ打壓台灣，這樣的待遇不只是對台灣不尊重，更違背國際合作應有的精神。

外交部昨表示，對於中國施壓肯亞政府拒絕我國學者出席ＯＯＣ會議等野蠻行徑，予以強烈抗議。

饒慶鈴 盧秀燕 海峽 賴清德 韓國瑜

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