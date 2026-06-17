民眾黨：廢監院 只欠東風

監察院存廢之議再起，民眾黨立法院黨團副總召王安祥昨說，民眾黨團早在去年提案廢除監察院，立法院修憲委員會去年也選出五位召委，現在可以說是萬事俱備只欠東風，藍綠兩黨應盡速召開修憲委員會。

國民黨團書記長林沛祥表示，重大人事案及制度改革攸關國家憲政運作，凝聚共識後再對外提出一致立場與具體主張。國民黨籍修憲委員會召委林思銘表示，他後續會在黨團大會提出，有共識就會在委員會提案；但目前即便提案廢監院，民進黨不同意也不會通過，因為需三分之二立委同意才能啟動修憲。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，賴清德總統內心也希望廢除監察院，並主張三權分立，但總統是「憲法的守護神」，不能隨便攪動；總統本來就要提名監委人選，在野黨立委因為人數多就否決，有點意氣用事。

民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨過去主張廢除監察院，但執政十年以來毫無作為，因為監察院非常好用，監委更可拿來當酬庸、政治打手，甚至追殺在野黨。賴總統擔任台南市長期間就主張廢監院，監察院前院長陳菊也公開說希望自己是末代院長，但民進黨這次提好提滿，好像捨不得廢監院，「賴總統的主張、陳菊的承諾，變成一場騙局。」

民主文教基金會董事長桂宏誠說，廢監院要修憲，最後程序是公民複決投票，以十八歲有投票權的修憲公民複決投票未通過的結果來看，廢監院幾無修憲通過可能，相關主張猶如「空包彈」。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，修憲目前不易，凍結監察院使其無法行使監察權，恐也不符憲法精神。癥結應該在「人」，在野黨現為國會多數，對於提名人選如覺不適任則可予以否決；立院固然不宜拒絕行使同意權，總統也有義務提出能經得起立院審查、具專業與適格性的人選。