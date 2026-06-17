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謝政達、廖婉汝婉拒監委提名 總統府表遺憾

聯合報／ 記者王小萌鄭媁周佑政／台北報導
新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。圖／聯合報系資料照片

總統府提名新一屆監察院人事，泛藍系統有國民黨前立委廖婉汝及新北市前副市長謝政達入列，在台北市長蔣萬安呼籲，監委「全面封殺」、監院「先凍後廢」之後，兩人昨天接連發表聲明婉拒提名，並表達支持廢除監察院的立場。總統府昨天表示，尊重且遺憾。

總統府發言人郭雅慧昨說，賴清德總統提出相關提名，正是期待借重謝、廖兩人不同領域的專業、經驗與社會信望；對於社會持續關注監察院制度存廢及憲政改革議題，總統府充分理解，惟憲政制度的調整，應回到民主程序、社會共識與國會理性討論。在制度尚未完成變革前，憲政機關仍須依法運作，國家治理也不能因此空轉。

郭雅慧說，賴總統將持續秉持憲政責任，維繫監察院正常運作，也期盼立法院適時行使同意權之憲法職責；呼籲朝野以國家利益、人民權益為念，讓制度改革與憲政運作並行不悖。

謝政達表示，作為一名資深律師及卸任政務官，在收到監察委員提名徵詢時，是相信他憑藉多年行政歷練及在人權、勞動領域的經驗，能夠對於公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是他當初願意接受提名的初衷。

謝政達說，隨著監委名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，他認同此項主張，因此，提出婉拒監察委員提名聲明，並作為對立法院提出廢除監察院憲法修正案的具體支持。再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關心與支持。

總統府上午召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝（圖）、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發議論。記者林伯東／攝影 林伯東
總統府上午召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝（圖）、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發議論。記者林伯東／攝影 林伯東

廖婉汝則表示，經過審慎思考，她決定婉拒監委提名；作為長期擔任中央民意代表的政治工作者，在收到監委提名徵詢時，是相信自己憑藉多年跟地方接觸的經驗，能公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初她願意接受提名的初衷。

廖婉汝指出，隨著監委名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，因此提出聲明，作為對立法院提出廢除監院修憲主張的支持；但也希望立院針對適合中華民國的憲政體制盡快完成修憲工作，以符民意期待。再次感謝這次提名，也謝謝各界關心。

據了解，國民黨高層周一分頭找謝、廖兩人懇談，盼能婉拒提名，並獲兩人同意。至於監院存廢態度，黨內人士表示，現階段只處理提名問題，尚未啟動監院存廢的討論。

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