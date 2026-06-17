聽新聞
0:00 / 0:00

國發會：台美避免雙重課稅協議 盼美速立法

聯合報／ 記者洪安怡／台北報導

美國商會昨發布「二○二六台灣白皮書」，提出二二一項政策建議，並遞交給國發會主委葉俊顯。葉俊顯表示，台美避免雙重課稅協議（ＡＤＴＡ）一直是台灣企業赴美投資最關切的議題之一，期盼相關法案能在今年完成立法程序。

葉俊顯指出，雙重課稅問題長期困擾赴美投資的台灣企業，每次政府與企業交流，幾乎都會被列為優先反映事項，他日前赴美參加SelectUSA相關行程時，也曾就此議題與美官員交換意見，希望美國商會代表企業，向美國國會及行政部門表達支持聲音。

葉俊顯說，目前眾議院方面已展現高度支持，接下來仍待參議院完成相關程序，若法案能順利通過並送交總統簽署，將有助降低企業跨境投資成本，進一步促進台美雙向投資。

除了投資環境，能源供應也是美國商會白皮書關切重點，葉俊顯表示，政府已盤點未來能源供給規畫，確保二○三二年前整體供電穩定無虞。

面對ＡＩ發展帶動龐大用電需求，葉俊顯說，政府將竭盡所能維持供電穩定，並已完整盤點未來能源供給規畫，確保二○三二年前整體供電穩定無虞。政府也正推動第二次能源轉型，透過發展多元綠能、深化節能措施、強化儲能建設及提升電網韌性等四大支柱，打造自主、低碳且穩定的能源供應系統。

葉俊顯表示，為協助企業赴美布局，國發會已攜手十五家公股銀行建立對美投資融資保證機制，協助企業取得必要融資資源，降低海外投資障礙。

國發會 葉俊顯 美國商會

延伸閱讀

國發會葉俊顯：盼今年完成台美避免雙重課稅協議

美301調查對台加徵10％關稅 美國商會：不需太擔心

美國商會發表台灣白皮書 關注能源穩定供應 強調301調查不需太過擔心

美商會2026白皮書 點名能源韌性是國家安全關鍵

相關新聞

觀察站／政府能源政策 跨世代藍圖何在？

台灣美國商會發表二○二六台灣白皮書，一如過往，仍將能源供應列為重要關注議題。能源問題屢屢成為美商關注的焦點，一定程度反映這個問題即使不至於年年無改善，但至少也代表政府解決能源問題的成果仍未能化解美商疑慮，因此影響業者在台灣的投資布局，才會不厭其煩的表達關切。

301調查 美商會：無需擔心對台影響

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）日前公布三○一條款調查結果，建議對台灣加徵百分之十關稅。美國商會執行長魏凱昨天表示，這次調查涵蓋全球六十個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

外媒：台電為凍漲 將向8公股銀行貸3千億

路透十六日引述兩位知情人士報導，台灣電力公司將從八家公股銀行取得台幣三千億元專案貸款，以紓緩因凍漲電價造成的財務壓力，貸款年限為三年，利率約百分之一點八五。

國發會：台美避免雙重課稅協議 盼美速立法

美國商會昨發布「二○二六台灣白皮書」，提出二二一項政策建議，並遞交給國發會主委葉俊顯。葉俊顯表示，台美避免雙重課稅協議（ＡＤＴＡ）一直是台灣企業赴美投資最關切的議題之一，期盼相關法案能在今年完成立法程序。

相對論／陳其邁：改變高雄我只是點火 楊大正：高流讓我想回來做事

陳其邁和楊大正都是「高雄囡仔」，北漂多年終於回家，滅火器創作演唱的「長途夜車」不只是楊大正年輕的經歷，也寫出陳其邁心聲，成為兩人共同的主題曲。

相對論／「高雄驛起飛」 唱出兩人的期盼

高雄過去常被稱為「下港」，台語是指「台灣南部」，過去「下港人」也帶點「鄉下人」的揶揄，「演唱會之都」則讓高雄找到城市光榮感，「高雄驛起飛」這首歌正唱出陳其邁和楊大正對高雄的期盼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。