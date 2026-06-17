301調查 美商會：無需擔心對台影響

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）日前公布三○一條款調查結果，建議對台灣加徵百分之十關稅。美國商會執行長魏凱昨天表示，這次調查涵蓋全球六十個經濟體，並非僅針對台灣，這個檢視程序將有助雙方釐清疑慮，因此無需太過擔心對台灣影響。

美國商會理事長陳幼臻則說，ＵＳＴＲ調查對象包括日本、南韓和一些歐盟國家，相信七月的聽證會是美台進入對話並澄清彼此疑慮的機會，也可藉此協調雙方對合規的預期，她不認為這是重大擔憂，是雙方能繼續對話的機會。

在美台經貿關係方面，美國商會昨發表的二○二六台灣白皮書將無人機列為重點議題之一，魏凱說，美台過去已在半導體與ＡＩ領域建立合作基礎，無人機是下一個值得深化合作的方向，尤其無人機是一項軍民兩用技術，台灣具備規模化生產能力，對美國與台灣的設計與製造產業而言，「這是一個合作的好機會」。

但被問及立法院刪減無人機預算是否影響台美的合作，魏凱則未評論預算問題，但重申美台在無人機技術上的合作潛力仍然存在。

針對白皮書聚焦的挑戰，陳幼臻表示，ＡＩ需求已成為推升台灣經濟成長的重要動能，但市場循環終將調整，因此政府應趁此機會檢視長期發展基礎，包括能源供應、關鍵基礎建設、法規與國際接軌程度，以及吸引國際人才的能力。

陳幼臻說，除台積電外，已有許多供應鏈廠商赴美或規畫赴美投資，「台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」可作為雙方溝通平台，協助解決投資過程遭遇的障礙，促進雙邊投資與經貿關係穩定發展。

此外，美國商會呼籲美國國會若能盡速通過避免雙重課稅相關法案。魏凱表示，現階段台灣居美國前十大貿易夥伴之列，卻是唯一尚未與美國簽署避免雙重課稅協定的貿易夥伴。若協定能落實，將為中小企業赴美投資提供更好機會，也有助於美國企業來台發展。