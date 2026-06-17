相對論／陳其邁：改變高雄我只是點火 楊大正：高流讓我想回來做事

陳其邁和楊大正都是「高雄囡仔」，北漂多年終於回家，滅火器創作演唱的「長途夜車」不只是楊大正年輕的經歷，也寫出陳其邁心聲，成為兩人共同的主題曲。

問：北漂多年，回高雄的動力和心情？

陳：喜歡大正的「長途夜車」 楊：呈現年輕時半夢半醒記憶

陳其邁（以下簡稱陳）：我非常喜歡大正的「長途夜車」，我也試圖去了解，他當時寫那條歌是在什麼情境下寫的。這首歌讓我回想起年輕時擔任立委，每晚在台北上完政論節目後，經常搭乘客運夜車趕回高雄的時光，深刻觸動我離鄉打拚、思念故鄉的心情。無論是心情低落或想家時，都會聽這首歌來沉澱自己、獲得力量。

我在立院非常久，即便在那邊工作、求學、生活，還是沒辦法很融入，沒歸屬當地的氣氛，有次從立院走回大安會館，晚上九點多，突然想我回去也只是睡覺，乾脆就坐飛機回高雄，因為回家會覺得比較舒服、放鬆。

高雄給我的感覺，就算你在外面遭遇很多挫折，高雄就是避風港、自己的家，這種感覺隨著時間、年紀增長，也會覺得，「唉，我這一輩子在總統府、立法院，工作那麼久到底為什麼？」我總希望能讓自己家鄉變得更好。

楊大正（以下簡稱楊）：有一次搭夜車從高雄上台北，讓我想起年輕時去台北表演，沒錢住飯店，當時唱完沒什麼錢，樂團四個人要分幾千元酬勞，大概是年輕時候很常有這個經歷，所以我寫這首歌的時候，有一種呈現年輕時候「半夢半醒」的記憶，當然背後要傳遞的是，我們在外面工作這麼久，心裡一直都想著「回家」這件事。

高雄流行音樂中心就是我回來高雄的很大誘因，一個城市斥資這麼大的預算，在這麼好的位置蓋了一座流行中心，代表很重視這個產業發展，我們也會希望將自己所學一起耕耘我們最愛的故鄉。當這個建築物快蓋好了，我大概就有想法，也許我們可以一起回來做什麼。

現在有這樣的一個環境，我們真的跟高雄在地培養很深的連結，協助好多的高雄音樂人，在這個錄音室製作出很好品質的作品，還有很多在地的活動。

問：「改變高雄」的藍圖已經完成了？

陳：這個改變才剛開始，我只是點個火，城市的變化很難在三、五年看得出來，所以一下子感覺，「哇！要下台了啊！」馬上就六年了，我這五年多其實都是跟時間賽跑，所以我講「緊！緊！緊！」不是沒有道理。

對我來說，招商是最重要的事。我希望大廠到高雄投資，一開始很辛苦，有一些企業看一看就回去了；有一些是我跑到竹科去拜訪老闆，親力親為表現誠意。

我們這幾年招商成績非常亮麗，國際大廠也都到高雄投資，讓高雄能夠在這一波的產業革命，尤其ＡＩ時代有一個不一樣的開始，這個是改變高雄命運的開始。

陳：市長工作是承擔與感情 楊：希望你可以幫更多的人

問：當選市長時，有沒有想到高雄有一天變這樣？

陳：我必須坦白說「沒有」，但我相信事在人為。記得幾次跟台積電在討論市場的時候，常勉勵同仁，我們要做好準備，因為機會是留給準備好的人，如果沒做好準備，當有一天好機會來的時候，你還是沒辦法抓住。

我相信目前六都來說，我們是最適合經商、最適合投資的城市，我們團隊都有非常高的使命感，現在我常開玩笑說，「以前是招商、現在是選商」。

市長的辛苦其實外界難以想像，這不只是一個工作，而是一分承擔、一分感情。前年山陀兒颱風來襲，讓我擔憂、焦慮，外界很難體會這種心情。

議員後來說，市長你上山「九次」，光一個颱風，我就去桃源區九次，市長工作其實是承載對高雄的感情。

楊：他真的忙到焦頭爛額，一直努力到最後一刻，雖然你不能再選了（陳：沒了啦！），再有機會，像你能力這麼好，希望你繼續做，我希望你可以幫更多的人。