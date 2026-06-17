相對論／「高雄驛起飛」 唱出兩人的期盼

高雄過去常被稱為「下港」，台語是指「台灣南部」，過去「下港人」也帶點「鄉下人」的揶揄，「演唱會之都」則讓高雄找到城市光榮感，「高雄驛起飛」這首歌正唱出陳其邁和楊大正對高雄的期盼。

問：高雄如何從「下港」變「演唱會之都」？

楊大正（以下簡稱楊）：我覺得這題我會講很長，高雄在我們小時候被比較，高雄人會感覺自卑，在長期很多不公平跟看扁的情況下，小時候真的有很嚴重的「南北情結」，以前不服輸，我們都會想「輸贏」。

楊：我們很容易拍拍灰塵再站起來

但你愈長愈大才知道，重工業發展放高雄，資源放北部，我就覺得南部人都有一種傲氣和志氣，可能跟靠海也有關係，靠海總是有陽光，我們很容易就是拍拍身上的灰塵再站起來。

我二○○三年離開高雄去台中讀書，剛好是高雄發展最巨大之時，很多城市建設正在規畫，但我們小時候習慣這個灰灰的天空或臭臭的空氣。

從那時候起，路開始不一樣，很多的捷運工程、公園、公共建設、圖書館在蓋，過一陣子你才發現，原來這個城市正在轉型，從重工業城市轉型成比較宜居的城市，所有產業要轉變當然會有陣痛，而且很多人會迷惘，那個迷惘是當產業跟市場在轉變時，其實你在過著有點不熟悉新時代來臨的那一種挑戰跟彷徨。

這幾年開始有一點點看到曙光，住在這個城市的人開始習慣這些建設的存在，開始習慣其實是比別人更舒適的生活環境，這座城市的人好像開始逐漸有一種光榮感，所以現在我有時候儘量會比較謙虛。（記者問：怎麼跟你舞台上的「霸氣」不一樣？楊：因為你沒買票，買票的我就要演霸氣給他看，哈！）

陳：北部用很刻板的印象在看南部

陳其邁（以下簡稱陳）：過去幾年高雄產業結構還是集中在鋼鐵、石化，後來竹科更讓產業重心往北部移動，我高中同學畢業幾乎都往北走，連大學志願也不會填南部，所以人才外流，首都資源極大化，國家的資源和人才都在北部，對高雄發展非常不利，這幾年南北差距越來越大。

以前要蓋衛武營國家藝術文化中心，很多台北政治人物就反對，稱為「蚊子館」，高流要做的時候也是說這套都沒用，連我們要決定輕軌的時候，也說這是「蚊子車廂」。其實都是北部用刻板印象看南部，但這幾年高雄走出一條比較不一樣的道路，中央管的少，我們的空間就更大。

高雄這幾年辦演唱會是非常豐富的土壤，你來聽演唱會，從下高鐵就受到歡迎，會有各式各樣活動，你可以自由自在享受那一天，比如韓團BLACKPINK的價值，不只是演唱會那三個小時，而是這個城市給人家截然不同氣氛，這就是為什麼很多團體願意到高雄來辦演唱會，因為這個城市不一樣。國外團體第一個打響高雄市演唱會的名聲應該是BLACKPINK，是當時大家一聽到會「哇」一聲的天團。

不管你幾歲，人生一定要有一次來參加「大港開唱」，有一個八十歲阿嬤來現場，比大家還歡喜，台北或其他城市就沒有這種氛圍。二○一八年我去滅火器演唱會玩「人體衝浪」，我想我下去大家會給我翻身，「講正港的，我毋知影。」（楊大正吐槽說，大家人體衝浪都是躺著，就是他首創趴著，哈哈哈！）可能前無古人、後無來者，我女兒看到就拿照片給我看，我也笑翻了。

楊大正（左二）曾經演出「火神的眼淚」音樂劇。本報資料照片

楊：看演唱會變成城市的生活氛圍

問：高雄辦演唱會成功的原因？

楊：國際大型樂團要選高雄，因為場館交通便利、主場館本身非常現代、低碳建築，這在全世界的演唱會市場是一個很新追求的標準；市長剛剛也講到一個，我覺得氣氛營造很ＯＫ，讓高雄成為得天獨厚的地方。

一開始演唱會宣布時，整個高雄到處就會有相關的宣傳活動，就會讓大家覺得，「哇！這個城市是很投入的、是跟樂迷站在一起的」。其實我們辦演唱會最辛苦是行銷，如果一個城市願意跟藝人、樂團坐下來談一起行銷，那是多麼大的誘因，做久了大家也會很認同。

高雄演唱會還有很厲害的是捷運的疏散和加開，這是很科學的數據計算，但這都是冰冷的技術面問題，高雄捷運站居然還有站長出來唱歌，「哈，這也太暖了吧！」就是種種的氣氛，你會讓大家覺得，高雄真的很歡迎演唱會發生，自然而然就得到「演唱會之都」頭銜。

演唱會大多是國際團隊，最有差別的應該是高雄觀光面向。當演唱會多了一個產業，最需要的就是觀眾，本土藝人要辦演唱會的時候也會有更多機會，大家看久會變成習慣，也會增加高雄的購票行為。在舊有的生活形態，演唱會是比較奢侈的享受，很多人覺得「我沒看演唱會也不會死」；但現在看演唱會、看戲、聽音樂會，好像變成大家在這座城市的生活氛圍，漸漸養成的新習慣，其實對藝人團體都有直接的幫助。

陳：幾十年的文化沙漠標籤被撕下

陳：大家以前會覺得高雄是「文化沙漠」，這種標籤貼在臉上貼了好幾十年，現在沒有人再講高雄是文化沙漠，會覺得高雄是「演唱會城市」，高雄衛武營國家藝術文化中心的賣票成績不會比國家歌劇院差，很多一流的國際歌劇院都在高雄，各型的展館、巨蛋、高流，座位幾乎很快就全部都訂滿了。

楊：滅火器演唱「高雄驛起飛」這首歌最後一句歌詞大意是，「夢想找啊找，原來在出生的土地下，夢想是什麼，其實願望就是平安生活，相愛的人永遠都可以在一起」，這就是我對高雄這座城市的期待。