謝政達、廖婉汝婉拒監委提名 總統府：尊重且遺憾

獲總統府提名監委的侯友宜核心幕僚謝政達今發聲明表達婉拒，另一名監委提名人、國民黨前立委廖婉汝也發聲明表示，經過審慎思考後，她決定婉拒監察委員提名。對此，總統府發言人郭雅慧表示，尊重且遺憾。

郭雅慧表示，謝政達長期投入公共行政、人權及勞動領域，具備深厚專業與行政歷練；廖婉汝參與國會及地方公共事務，熟悉民意脈動與基層需求。

郭雅慧指出，賴清德總統提出相關提名，正是期待借重兩位不同領域的專業、經驗與社會信望，強化監察權運作，回應人民對公義、廉能政治與權力制衡的期待；對於社會持續關注監察院制度存廢及憲政改革議題，總統府充分理解；惟憲政制度的調整，應回到民主程序、社會共識與國會理性討論；在制度尚未完成變革前，憲政機關仍須依法運作，國家治理也不能因此空轉。

郭雅慧強調，總統將持續秉持憲政責任，維繫監察院正常運作，也期盼立法院適時行使同意權之憲法職責；呼籲朝野以國家利益、人民權益為念，讓制度改革與憲政運作並行不悖。