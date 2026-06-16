外交部：南非媒體誣指台史邦誼 與中國協作不言而喻

南非媒體Swaziland News再指控台史合作關係，外交部今天強烈譴責該媒體憑空捏造、毫無事實根據，並強調該媒體總編才訪中會晤中國外交部發言人，與中國的「協作」關係不言而喻。

外交部晚間發布新聞稿指出，國內媒體引用Swaziland News於13日指駐史瓦帝尼大使梁洪昇涉嫌遊說史國國會議員，透過不信任投票罷免史國總理戴羅素（Russell Dlamini） ，並稱台灣以援助食米等物資助國會議員贏得選舉，進而在國會捍衛台史關係。

外交部嚴正回應，Swaziland News長期系統性針對史國政府及駐史瓦帝尼大使館，散布虛假不實的訊息。該媒體罔顧新聞專業，自甘淪為中國工具，圖謀破壞台史兩國互信與邦誼的居心明顯；其總編Zweli MartinDlamini今年5月中旬才應邀訪問中國，會晤中國外交部發言人郭嘉昆，顯示該媒體與中國的「協作」關係不言而喻。

外交部表示，該媒體曾於今年賴總統出訪史國前夕，指控梁洪昇涉及多起貪污案，以子虛烏有不實訊息攻擊台灣政府外交作為，近期更由於台史邦誼在賴總統訪史後更加深化，因而持續以虛假報導內容企圖分化兩國關係，外交部已多次嚴正駁斥並予以譴責。台史兩國高層往來頻繁密切，雙邊關係奠定在互信及主權相互尊重的基礎上，邦誼篤睦穩固。此次Swaziland News指控仍屬憑空捏造，毫無事實根據，外交部再度予以強烈譴責。

外交部對於中國透過特定媒體與訊息管道，惡意且不停歇地詆毀台灣與友邦的合作關係，企圖削弱國際社會對台灣外交工作的信任，表達最嚴厲譴責。外交部呼籲切勿被立場偏頗及捕風捉影的媒體報導所誤導及分化，在無意間成為特定勢力操作認知戰的傳播管道。

外交部呼籲，對於中國的錯假訊息供應鏈，披著新聞與言論自由外衣、實則進行傷害民主自由體制與違反新聞道德的惡劣行徑，各界應嚴肅正視並共同譴責。