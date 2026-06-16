快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

查北市大湖公園案遭質疑 監委：揭官僚傲慢及碼頭私人化亂象

中央社／ 台北16日電

媒體報導，藍營議員質疑監委北市大湖公園划獨木舟議題是否有意義。監委范巽綠、蘇麗瓊說，這是斷章取義，她們查的是官僚傲慢，更戳破「公共碼頭私人化」亂象，監察院將持續站在捍衛人民權益第一線，用實質成果證明身為憲政機關守護台灣社會的存在價值。

媒體昨天報導，國民黨台北市議員游淑慧14日在政論節目中說，這一任監委為何讓人民不信任，連大湖公園為什麼不能划獨木舟都來調查、是否有意義等。

范巽綠、蘇麗瓊今天發布聲明指出，這是嚴重斷章取義與政治抹黑，監察院查的從來不是「能不能划船」，而是「政府對人民誠信」、「公有碼頭是否被私有化」、「還水於民政策能否落實」等問題。

監委表示，大湖公園案源頭，是一群熱愛水域的民間團體依法向台北市政府申請活動。但台北市政府明明有法規禁止公園划船，卻不肯在第一時間老實告知並駁回，反而像「玩弄人民」，要求民眾不斷補正保險、公文等資料。

監委說，等民眾投入許多心力，市府才拿出早已存在的法規與生態理由否准，引發申請團體與在地民眾對立與怨氣。監察院查的就是這種「虛應故事、朝令夕改」的官僚傲慢，政府對人民如果沒有最基本的誠信，那就是國家法治的崩壞，監察院依法調查，責無旁貸。

監委表示，更令人震驚的是，當時台北市政府向監察院辯稱，市民可以去基隆河沿岸4座水域碼頭自由划船。但當監委到場履勘，卻發現這些公有碼頭全被委外廠商掛上「私人碼頭、禁止進入」告示牌。市民被迫從無人管理的救難碼頭下水，且退潮時稍有不慎就會發生公安意外。後經監察院強力介入，要求台北市政府強制拆除特權告示。

監委說，調查時發現大湖公園案只是一面鏡子，照出政府推動還水於民政策面臨困境，例如開放水域遊憩活動申請規定如多頭馬車；公務員害怕指責，不願積極開放水域；未提供友善無障礙環境與服務等。

監委指出，經監察院函請行政院持續督促積極研議改進，已有革新，包括促成茂林廢止荖濃溪禁令、南澳海域全年度開放；捍衛身障親水權，促成曾文水庫正式動工興建「雙軌戶外觀景電梯車廂」；法制作業科學化，交通部通令未來任何機關要禁止水域，須先完成專業學術研究與地方說明會共識。

監委說，監察院查官僚行政瑕疵，目的在努力促成地方法治透明、全國水域開放與弱勢平權。部分政治人物惡意扭曲攸關「全民權利、公產正義、弱勢平權」的宏觀調查，不僅抹殺無數基層公務員與監察院共同努力催生的法治轉型績效，更是對台灣跨向自由進步社會的一大打擊。

監委 北市 蘇麗瓊

延伸閱讀

監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

擔心遭廢？監察院彈劾、糾正趕業績 案件密度高到罕見

調查局頻爆性平案卻沒加害人被汰除 監院糾正要求法務部徹底改進

民眾黨喊修憲欠東風 莊瑞雄：賴總統內心也盼廢監院、國民黨搖擺不定

相關新聞

擔心遭廢？監察院彈劾、糾正趕業績 案件密度高到罕見

監察院彈劾趕進度？由於總統賴清德近日提名新任監委，讓廢除監察院的聲浪再起。平日被視為冷衙門的監察院近日卻頻頻召開記者會、發新聞稿，先是糾正調查局消極處理內部性騷與權勢霸凌...

年金停砍何時生效？ 藍委、銓敘部拉距中

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】軍公教退休金差額是否應該回溯113到114年？立法院去年通過停砍年金修法，主導修法的藍委翁曉玲表示，以112年標準為準的話，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率都應該適用。但銓敘部認為，只有在法規114年底生效以後的退休金才算數，令全國軍公教很傻眼。 相關法律若有爭議，過去都是透過憲法法庭解決，但因為5人大法官能否進行憲判也有爭議，退休金到底發多少的難題，短期內恐怕不會有下文，必須高層發揮魄力。 拖半年終於補發 立法院去年12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，修法重點為停砍年金，取消前總統蔡英文自107年起施行的「10年逐年遞減所得替代率」機制，明定退休所得替代率一律回溯至112年的標準計算，不再逐年調降。總統府則於同月26日公告，依《中央法規標準法》規定，自總統公布之日起算至第三日發生效力。 總統府公告半年了，銓敘部與教育部終於有動作，近來開始送的「新版退休金審定函」補差額。但立法院修正退撫法是明定自113年1月1日以後停砍退休公務員所得替代率，銓敘部卻另行開發及調整資訊系統，只重新計算退休人員114年12月28

繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

總統府日前公布新一屆監察院正副院長、監委等29人名單。獲提名監委的侯友宜核心幕僚謝政達今發聲明表達婉拒，並支持廢除監察院。另一名監委提名人、國民黨前立委廖婉汝稍早也發聲明，表示經過審慎思考後，她決定婉拒監察委員提名。

高大成獲聘國策顧問 柳采葳曝爭議事件：證明名單只看政治忠誠

總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，其中曾力挺大罷免的法醫高大成新聘為國策顧問。國民黨北市議員柳采葳在臉書點出過去高大成的爭議事件，柳問，「洩漏病歷、牽嫩妹上摩鐵也能當國策顧問？賴總統的『社會賢達』狠狠羞辱了台灣人民！」

軍醫官收賄184萬無罪未定讞 監察院仍認重大違失通過彈劾

監察院今天說，國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科前中校主任鍾立民，涉嫌收受藥商不正款項超過新台幣184萬元，有重大違失，...

管碧玲怒！今年才承諾豪擲逾30億元 台灣出席OOC遭打壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，台灣代表團卻在主辦國遭遇政治打壓，海洋委員會主委管碧玲今在臉書發文怒批，台灣代表團遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，此舉嚴重傷害國際合作的信任基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。