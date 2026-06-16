查北市大湖公園案遭質疑 監委：揭官僚傲慢及碼頭私人化亂象

媒體報導，藍營議員質疑監委查北市大湖公園划獨木舟議題是否有意義。監委范巽綠、蘇麗瓊說，這是斷章取義，她們查的是官僚傲慢，更戳破「公共碼頭私人化」亂象，監察院將持續站在捍衛人民權益第一線，用實質成果證明身為憲政機關守護台灣社會的存在價值。

媒體昨天報導，國民黨台北市議員游淑慧14日在政論節目中說，這一任監委為何讓人民不信任，連大湖公園為什麼不能划獨木舟都來調查、是否有意義等。

范巽綠、蘇麗瓊今天發布聲明指出，這是嚴重斷章取義與政治抹黑，監察院查的從來不是「能不能划船」，而是「政府對人民誠信」、「公有碼頭是否被私有化」、「還水於民政策能否落實」等問題。

監委表示，大湖公園案源頭，是一群熱愛水域的民間團體依法向台北市政府申請活動。但台北市政府明明有法規禁止公園划船，卻不肯在第一時間老實告知並駁回，反而像「玩弄人民」，要求民眾不斷補正保險、公文等資料。

監委說，等民眾投入許多心力，市府才拿出早已存在的法規與生態理由否准，引發申請團體與在地民眾對立與怨氣。監察院查的就是這種「虛應故事、朝令夕改」的官僚傲慢，政府對人民如果沒有最基本的誠信，那就是國家法治的崩壞，監察院依法調查，責無旁貸。

監委表示，更令人震驚的是，當時台北市政府向監察院辯稱，市民可以去基隆河沿岸4座水域碼頭自由划船。但當監委到場履勘，卻發現這些公有碼頭全被委外廠商掛上「私人碼頭、禁止進入」告示牌。市民被迫從無人管理的救難碼頭下水，且退潮時稍有不慎就會發生公安意外。後經監察院強力介入，要求台北市政府強制拆除特權告示。

監委說，調查時發現大湖公園案只是一面鏡子，照出政府推動還水於民政策面臨困境，例如開放水域遊憩活動申請規定如多頭馬車；公務員害怕指責，不願積極開放水域；未提供友善無障礙環境與服務等。

監委指出，經監察院函請行政院持續督促積極研議改進，已有革新，包括促成茂林廢止荖濃溪禁令、南澳海域全年度開放；捍衛身障親水權，促成曾文水庫正式動工興建「雙軌戶外觀景電梯車廂」；法制作業科學化，交通部通令未來任何機關要禁止水域，須先完成專業學術研究與地方說明會共識。

監委說，監察院查官僚行政瑕疵，目的在努力促成地方法治透明、全國水域開放與弱勢平權。部分政治人物惡意扭曲攸關「全民權利、公產正義、弱勢平權」的宏觀調查，不僅抹殺無數基層公務員與監察院共同努力催生的法治轉型績效，更是對台灣跨向自由進步社會的一大打擊。