快訊

開車撞到人就跑！男辯稱「沒看到」 8旬婦倒臥血泊淋雨2小時亡

梅雨退場…端午水氣減、高溫上看34度 下周三恐有颱風變數

日本關東5.5地震！埼玉、群馬最大震度5弱 未發布海嘯警報

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國長公主47歲逝世 賴總統、卓榮泰透過駐處致哀

中央社／ 台北16日電

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕逝世，享年47歲。外交部今天表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰透過駐泰國代表處轉達政府與人民的哀悼之意；泰國展開追悼期，請旅泰民眾遵循當地王室治喪習俗。

外交部今天發布新聞稿指出，中華民國台灣政府對泰國國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess BajrakitiyabhaNarendiradebyavati）辭世表達深切哀悼與誠摯慰問。賴總統及行政院長卓榮泰已分別透過駐泰國代表處轉達政府與人民對長公主帕差拉吉蒂雅帕辭世哀悼之意。外交部常務次長葛葆萱另已於16日上午代表外交部前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞。

外交部表示，長公主帕差拉吉蒂雅帕一生奉獻予泰國國家與社會，曾任泰國最高檢察署檢察官與泰國駐奧地利大使等重要公職，並長期推動提升婦女及弱勢族群地位，其卓越智慧與慈悲，深受泰國人民景仰與敬愛。

外交部提醒，泰國內閣已下令全國展開為期15天追悼期，外交部籲請旅泰民眾務必遵循當地王室治喪習俗，以示對泰國哀悼氛圍的尊重。

泰國 卓榮泰 外交部

延伸閱讀

泰國拚2050自製晶片 藍夏禮：台泰合作潛力高

泰柬海域爭議進入調解程序 雙方展開人選安排

美駐華使領館連發3警示 提醒美國公民赴陸有風險

緬裔美籍學者涉諜被拘 美使館罕見連3警示：赴中有風險

相關新聞

擔心遭廢？監察院彈劾、糾正趕業績 案件密度高到罕見

監察院彈劾趕進度？由於總統賴清德近日提名新任監委，讓廢除監察院的聲浪再起。平日被視為冷衙門的監察院近日卻頻頻召開記者會、發新聞稿，先是糾正調查局消極處理內部性騷與權勢霸凌...

年金停砍何時生效？ 藍委、銓敘部拉距中

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】軍公教退休金差額是否應該回溯113到114年？立法院去年通過停砍年金修法，主導修法的藍委翁曉玲表示，以112年標準為準的話，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率都應該適用。但銓敘部認為，只有在法規114年底生效以後的退休金才算數，令全國軍公教很傻眼。 相關法律若有爭議，過去都是透過憲法法庭解決，但因為5人大法官能否進行憲判也有爭議，退休金到底發多少的難題，短期內恐怕不會有下文，必須高層發揮魄力。 拖半年終於補發 立法院去年12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，修法重點為停砍年金，取消前總統蔡英文自107年起施行的「10年逐年遞減所得替代率」機制，明定退休所得替代率一律回溯至112年的標準計算，不再逐年調降。總統府則於同月26日公告，依《中央法規標準法》規定，自總統公布之日起算至第三日發生效力。 總統府公告半年了，銓敘部與教育部終於有動作，近來開始送的「新版退休金審定函」補差額。但立法院修正退撫法是明定自113年1月1日以後停砍退休公務員所得替代率，銓敘部卻另行開發及調整資訊系統，只重新計算退休人員114年12月28

繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

總統府日前公布新一屆監察院正副院長、監委等29人名單。獲提名監委的侯友宜核心幕僚謝政達今發聲明表達婉拒，並支持廢除監察院。另一名監委提名人、國民黨前立委廖婉汝稍早也發聲明，表示經過審慎思考後，她決定婉拒監察委員提名。

高大成獲聘國策顧問 柳采葳曝爭議事件：證明名單只看政治忠誠

總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，其中曾力挺大罷免的法醫高大成新聘為國策顧問。國民黨北市議員柳采葳在臉書點出過去高大成的爭議事件，柳問，「洩漏病歷、牽嫩妹上摩鐵也能當國策顧問？賴總統的『社會賢達』狠狠羞辱了台灣人民！」

軍醫官收賄184萬無罪未定讞 監察院仍認重大違失通過彈劾

監察院今天說，國軍高雄總醫院原左營分院病理檢驗科前中校主任鍾立民，涉嫌收受藥商不正款項超過新台幣184萬元，有重大違失，...

管碧玲怒！今年才承諾豪擲逾30億元 台灣出席OOC遭打壓

第11屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）於肯亞蒙巴薩舉行，台灣代表團卻在主辦國遭遇政治打壓，海洋委員會主委管碧玲今在臉書發文怒批，台灣代表團遭主辦國除名、官員電子入境遭無預警撤銷，甚至率先抵達的團員遭扣留手機、護照，此舉嚴重傷害國際合作的信任基礎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。