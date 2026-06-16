泰國長公主47歲逝世 賴總統、卓榮泰透過駐處致哀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】軍公教退休金差額是否應該回溯113到114年？立法院去年通過停砍年金修法，主導修法的藍委翁曉玲表示，以112年標準為準的話，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率都應該適用。但銓敘部認為，只有在法規114年底生效以後的退休金才算數，令全國軍公教很傻眼。 相關法律若有爭議，過去都是透過憲法法庭解決，但因為5人大法官能否進行憲判也有爭議，退休金到底發多少的難題，短期內恐怕不會有下文，必須高層發揮魄力。 拖半年終於補發 立法院去年12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，修法重點為停砍年金，取消前總統蔡英文自107年起施行的「10年逐年遞減所得替代率」機制，明定退休所得替代率一律回溯至112年的標準計算，不再逐年調降。總統府則於同月26日公告，依《中央法規標準法》規定，自總統公布之日起算至第三日發生效力。 總統府公告半年了，銓敘部與教育部終於有動作，近來開始送的「新版退休金審定函」補差額。但立法院修正退撫法是明定自113年1月1日以後停砍退休公務員所得替代率，銓敘部卻另行開發及調整資訊系統，只重新計算退休人員114年12月28

2026-06-16 18:22