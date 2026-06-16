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泰國長公主47歲逝世 賴總統、卓榮泰透過駐處致哀
泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕逝世，享年47歲。外交部今天表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰透過駐泰國代表處轉達政府與人民的哀悼之意；泰國展開追悼期，請旅泰民眾遵循當地王室治喪習俗。
外交部今天發布新聞稿指出，中華民國台灣政府對泰國國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）長女帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess BajrakitiyabhaNarendiradebyavati）辭世表達深切哀悼與誠摯慰問。賴總統及行政院長卓榮泰已分別透過駐泰國代表處轉達政府與人民對長公主帕差拉吉蒂雅帕辭世哀悼之意。外交部常務次長葛葆萱另已於16日上午代表外交部前往泰國貿易經濟辦事處致意並致哀悼詞。
外交部表示，長公主帕差拉吉蒂雅帕一生奉獻予泰國國家與社會，曾任泰國最高檢察署檢察官與泰國駐奧地利大使等重要公職，並長期推動提升婦女及弱勢族群地位，其卓越智慧與慈悲，深受泰國人民景仰與敬愛。
外交部提醒，泰國內閣已下令全國展開為期15天追悼期，外交部籲請旅泰民眾務必遵循當地王室治喪習俗，以示對泰國哀悼氛圍的尊重。
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