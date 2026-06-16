繼謝政達後 廖婉汝發聲明婉拒監察委員提名

總統府日前公布新一屆監察院正副院長、監委等29人名單。獲提名監委的侯友宜核心幕僚謝政達今發聲明表達婉拒，並支持廢除監察院。另一名監委提名人、國民黨前立委廖婉汝稍早也發聲明，表示經過審慎思考後，她決定婉拒監察委員提名。

廖婉汝表示，作為一名長期擔任中央民意代表的政治工作者，在收到監察委員提名徵詢時，是相信自己憑藉多年跟地方接觸的經驗，能夠對於公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初願意接受提名的初衷。

廖婉汝表示，隨著監察委員名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，因此提出此聲明，並作為對立法院提出廢除監察院修憲主張的支持，但也希望立法院針對適合中華民國的憲政體制盡快完成修憲工作，以符民意期待。再次感謝這次獲得提名，也謝謝各界的關心與支持。