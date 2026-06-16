擔心遭廢？監察院彈劾、糾正趕業績 案件密度高到罕見

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】監察院彈劾趕進度？由於總統賴清德近日提名新任監委，讓廢除監察院的聲浪再起。平日被視為冷衙門的監察院近日卻頻頻召開記者會、發新聞稿，先是糾正調查局消極處理內部性騷與權勢霸凌，又與綠委林月琴呼籲內政部改善難民待遇，還有彈劾花壇鄉長顧勝敏，刑事局前副局長黃建榮等人，顯得存在感很強烈。

廢監院聲浪高

總統賴清德雖曾表態廢除監察院，但上周卻提好提滿29位新任監委名單，民眾黨因此召開記者會不滿批評，新監委名單個個有問題，不只有濫用公務車爭議，還支持大罷免，監察院已淪為執政黨的打手，接下來全體立委會否決新提名名單。台北市長蔣萬安、國民黨立委黃健豪等人也表態要廢除監察院，使得廢除監察院的看法一時間甚囂塵上。

監察院可能也感受到輿論壓力，近日頻頻發新聞稿，盼更多人知道監察院的具體監督作為。例如監察院16日通過委員浦忠成、陳景峻與林郁容提案，彈劾收受藥商不正款項184萬元的國軍高雄總醫院前中校主任鍾立民；同日也通過委員浦忠成等人彈劾台中市刑大大隊長林康承（原名林明佐）的提案。

3天提十餘案趕進度

另外，監察院也糾正性騷與權勢霸凌頻傳的調查局，糾舉涉及職場霸凌與不當管理的琉球國中前校長蘇傳桔，監委紀惠容、高涌誠更罕見到立法院與民進黨立委林月琴召開記者會，呼籲內政部移民署改善難民待遇，紀惠容也強調，監察院之前已經糾正過移民署，若持續不修正相關措施，恐有愧「人權立國」之稱。

光是12、14、15三個工作天，監察院的彈劾、糾舉、糾正與促請行政機關改進等案件就有11則，密度相當之高，實屬罕見，顯示監察院似乎對行政部門勤加監督。只不過，以「改善難民待遇」為例，2019年香港反送中運動如火如荼展開時就有制定《難民法》的呼聲，但至今完全沒有下文，監察院對人權遲來的關注真能引起政府重視？

行政機關根本不怕

更不用說面對監察院的糾正，調查局僅回應「相關案件均已規定懲處，並會加強同仁性平觀念，」看起來根本顯得無關痛癢，對於權勢性騷等指控並未多做回應，可見行政機關根本不怕監察院。還有監委要重新調查前新竹市長林智堅的抄襲案，讓在野黨不免批評，監委想在卸任前幫林智堅洗白，是對台大、學術界的嚴重侮辱！

綜合來說，監察院近日雖頻提彈劾、糾舉等案，但行政機關對監察院的監督大多消極回應，也未見明顯改進措施，監委還要替林智堅洗白、在「恩恩案」糾正新北市政府，且不願通過彈劾涉嫌性招待與關說的前行政院發言人陳宗彥。難怪有那麼多人想要廢除監察院，這是監察院大量提案也難掩蓋的事實，人民都看得相當清楚。

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