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高大成獲聘國策顧問 柳采葳曝爭議事件：證明名單只看政治忠誠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，高大成新聘為國策顧問。本報資料照片
總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，高大成新聘為國策顧問。本報資料照片

總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，其中曾力挺大罷免的法醫高大成新聘為國策顧問。國民黨北市議員柳采葳在臉書點出過去高大成的爭議事件，柳問，「洩漏病歷、牽嫩妹上摩鐵也能當國策顧問？賴總統的『社會賢達』狠狠羞辱了台灣人民！」

柳采葳今天在臉書表示，賴總統宣稱要網羅各界「社會賢達」，為國政提供建言，但名單一攤開，真的讓人直搖頭，竟然把爭議滿滿的法醫高大成聘為國策顧問。柳說，國策顧問是代表國家肯定的最高榮譽，但攤開高大成過去的「驚人經歷」，就能看出賴總統的底線到底有多低。

柳說，高大成過去曾被媒體踢爆，短短兩周內帶著兩名年輕女子（其中一位還是未滿20歲的女大生）進出汽車旅館，甚至當街十指緊扣、緊緊相擁，事後他竟然用「喝醉護送」、「宿舍關門」荒謬理由硬拗，難道這就是總統府認證、值得全民效法的「社會賢達」？

柳也提到，高大成當年為了幫綠營助選，與其他醫師公然違法公布台中市長胡志強的病歷，引發社會譁然，不僅被處分警告，還被強制去上16小時的「醫學倫理道德課程」，受害的胡志強市長更表示，直到現在都沒聽到一句高大成的道歉！為了政治利益，連最基本的「醫德」與「法律」都能隨便踐踏的人，憑什麼對國家大政指手畫腳？

柳也說，高大成最荒謬的是，明明因為洩漏病歷被罰去上倫理課，後來竟然還能當上醫師公會的「醫學倫理召集人」，根本是請鬼拿藥單！如今這套劇本再次上演，變本加厲地被賴清德提拔為國策顧問，證明這份名單只看「政治忠誠」。

柳采葳說，國策顧問代表的是國家的門面與榮譽，賴總統如果所謂的「廣納建言」，只是找一堆自帶聲量的綠營啦啦隊與側翼名嘴來封賞，這不僅是侮辱了「國策顧問」這四個字，更是台灣民主最大的悲哀！

柳采葳 高大成 國民黨 總統府

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