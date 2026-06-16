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民眾黨喊啟動修憲委員會廢除監院 召委林思銘：民進黨不支持也難通過

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團今舉行記者會，更喊話藍綠召委召開修憲委員會廢除監察院。對此，修憲委員會召委、國民黨立委林思銘表示，待黨團大會有共識後就會提案，不過若民進黨不支持，即便提出也不會通過，因為過關門檻是委員會中三分之二委員同意。

林思銘表示，他將在黨團大會中提出相關討論，待黨團形成共識後，便可於委員會提案。不過他坦言，即使提出廢除監察院案，若未獲民進黨支持，仍難以推動，因修憲案須經委員會三分之二委員同意才能通過，因此相關修憲工程恐需朝野三黨取得共識後才有機會啟動。

林思銘也指出，民眾黨在修憲委員會同樣擁有召委席次，過去由民眾黨主席黃國昌擔任召委，本屆也可推派召委主持會議，進一步推動修憲程序。

民眾黨立法院黨團書記長林沛祥則表示，重大人事案及制度改革都攸關國家憲政運作，應以審慎、負責的態度面對，後續仍將透過黨團及黨中央機制進行充分討論與意見交換，在凝聚共識後，再對外提出一致立場與具體主張。

林思銘 修憲 民眾黨 監察院 民進黨

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