年金停砍何時生效？ 藍委、銓敘部拉距中

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】軍公教退休金差額是否應該回溯113到114年？立法院去年通過停砍年金修法，主導修法的藍委翁曉玲表示，以112年標準為準的話，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率都應該適用。但銓敘部認為，只有在法規114年底生效以後的退休金才算數，令全國軍公教很傻眼。

相關法律若有爭議，過去都是透過憲法法庭解決，但因為5人大法官能否進行憲判也有爭議，退休金到底發多少的難題，短期內恐怕不會有下文，必須高層發揮魄力。

拖半年終於補發

立法院去年12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，修法重點為停砍年金，取消前總統蔡英文自107年起施行的「10年逐年遞減所得替代率」機制，明定退休所得替代率一律回溯至112年的標準計算，不再逐年調降。總統府則於同月26日公告，依《中央法規標準法》規定，自總統公布之日起算至第三日發生效力。

總統府公告半年了，銓敘部與教育部終於有動作，近來開始送的「新版退休金審定函」補差額。但立法院修正退撫法是明定自113年1月1日以後停砍退休公務員所得替代率，銓敘部卻另行開發及調整資訊系統，只重新計算退休人員114年12月28日以後的每月退休所得，官方就只認帳總統公告以後的半年（114年12月28日至今）。

「現在」以112年標準認定

對此，銓敘部表示，退休人員的退休(職)所得替代率，自法律修正生效日起，一律以退撫法附表三所定112年度之標準認定，沒有追溯補發113年及114年退休金差額的問題。

另外，由於本次退撫法第37、38條之修法，條文中並沒有指定生效日期，也沒有同步修正第95條第3項指定施行日期，故依照《中央法規標準法》規定，是在114年12月28日生效。因此，銓敘部是依法執行，並無如媒體報導所稱擅自曲解法令之情形。至於外界對於退撫法修正條文生效日期有不同法律見解，銓敘部均表示尊重。

藍主張：前兩年應算入

但國民黨立委翁曉玲指出，銓敘部擅自曲解《公務人員退休資遣撫卹法》第37、38條的條文內容，竟只同意退還修法公布後，民國114年12月28日以後至115年7月溢扣的退休金差額，而拒絕退還113、114年二年共計24個月溢扣的退休金差額。

翁曉玲強調，以112年標準為準，那麼自112年12月31日以後的各年度退休金所得替代率，包含113、114、115年等退休金所得替代率，均應一體適用，而不應將113、114年排除在外。

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