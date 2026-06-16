尼泊爾外長喊一中原則 外交部：附和中國有害而無益

中國與尼泊爾外長會談稱一中原則。外交部今天重申兩岸互不隸屬，並警告尼泊爾新政府及早認清中國遂行擴張主義，附和中國用以損害台海和平穩定的「一中原則」對尼國僅有害而無益。

中國外交部長王毅與尼泊爾外交部長坎乃爾（ShisirKhanal）於15日會談，根據中國外交部新聞稿，王毅談到讚賞尼方恪守一中原則，坎乃爾則說台灣問題是中國內政，奉行一中政策。

外交部下午透過新聞稿對此予以嚴正駁斥與譴責，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何企圖貶損台灣主權地位的不實論述，都無法改變此一不爭事實。

外交部也嚴正警告尼泊爾新政府，應嚴肅正視中國長期威脅台海和平穩定，此攸關包括尼國乃至於全球安全及繁榮不可或缺的關鍵，並應及早認清中國在全球諸多區域及國家遂行擴張主義，透過各種缺乏良治及民主的不當手段迫使許多國家陷入債務陷阱，以及中國迫害境內少數民族並打壓宗教自由等現實。因此，附和中國用以損害台海和平穩定的「一中原則」對尼國僅有害而無益。

外交部重申，台灣願與所有支持自由、民主及人權的國家持續合作，共同堅定守護台海和平安全，及共同維護印太地區的自由與穩定。