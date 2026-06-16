傅崐萁被諷不開會出國爽 林沛祥：果然還是熟悉的民進黨雙標味

立法院各委會審查今年度中央政府總預算中，有網友發現國民黨立院黨團總召傅崐萁現身雅加達，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日諷其「出國爽」。國民黨團書記長林沛祥表示，民進黨雙重標準果然還是熟悉的味道，民進黨立委甲級動員不到，卻可出國看棒球，要像行政院長卓榮泰一樣搭著「特價」公務包機，到日本經典賽VIP座看棒球才是務實外交？

網友發現傅崐萁人出現在雅加達，莊瑞雄表示，國會議員該開會不開會，莫名其妙去延會，架起一個保護傘後，又不審預算，還出國爽得跟什麼一樣，相信國民黨的支持者不樂見此景象。

林沛祥說，針對莊瑞雄的發言，他個人認為，民進黨的雙重標準果然還是熟悉的配方、熟悉的味道。

林沛祥表示，過去民進黨立委甲級動員不到，可以去出國看棒球、在地方跑選舉活動等，綠營總是輕輕放下；而現在國民黨立委利用延會期間出訪海外，與台商、僑界及當地各界交流，反而被形容成「出國爽」，這樣的標準未免也太有彈性了。

林沛祥表示，國會外交、僑務交流、聯繫台商，本來就是立法委員的重要工作之一。民進黨自己過去最愛講「走出去」，怎麼換成國民黨走出去，就變成十惡不赦？難道照民進黨的邏輯，所有立委都應該天天坐在辦公室裡，連國際交流都不能做嗎？

林沛祥質疑，更何況，如果真的照民進黨的標準，是否只有像卓榮泰一樣搭著「特價」公務包機到日本經典賽VIP座看棒球，才叫做務實外交？只有政府官員出國才叫拚外交，在野黨與海外台商交流就叫出國玩樂？這種邏輯，恐怕連民進黨支持者聽了都會覺得有點尷尬。

林沛祥強調，他認為，國會監督要做、預算審查要做，國際交流更要做。與其一天到晚忙著替別人的行程貼標籤，不如好好回答人民關心的經濟、能源、治安與少子化問題。畢竟，人民期待的是做事的政府，不是只會用放大鏡找政治題材的執政黨。

另有立院人士表示，立法院各委員會都是正常審查預算，立法院會同樣正常進行，沒有任何影響。