快訊

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

颱風恐生成「東北大迴轉」 他指一預測模式距台灣較近

聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁被諷不開會出國爽 林沛祥：果然還是熟悉的民進黨雙標味

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照

立法院各委會審查今年度中央政府總預算中，有網友發現國民黨立院黨團總召傅崐萁現身雅加達民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日諷其「出國爽」。國民黨團書記長林沛祥表示，民進黨雙重標準果然還是熟悉的味道，民進黨立委甲級動員不到，卻可出國看棒球，要像行政院長卓榮泰一樣搭著「特價」公務包機，到日本經典賽VIP座看棒球才是務實外交？

網友發現傅崐萁人出現在雅加達，莊瑞雄表示，國會議員該開會不開會，莫名其妙去延會，架起一個保護傘後，又不審預算，還出國爽得跟什麼一樣，相信國民黨的支持者不樂見此景象。

林沛祥說，針對莊瑞雄的發言，他個人認為，民進黨的雙重標準果然還是熟悉的配方、熟悉的味道。

林沛祥表示，過去民進黨立委甲級動員不到，可以去出國看棒球、在地方跑選舉活動等，綠營總是輕輕放下；而現在國民黨立委利用延會期間出訪海外，與台商、僑界及當地各界交流，反而被形容成「出國爽」，這樣的標準未免也太有彈性了。

林沛祥表示，國會外交、僑務交流、聯繫台商，本來就是立法委員的重要工作之一。民進黨自己過去最愛講「走出去」，怎麼換成國民黨走出去，就變成十惡不赦？難道照民進黨的邏輯，所有立委都應該天天坐在辦公室裡，連國際交流都不能做嗎？

林沛祥質疑，更何況，如果真的照民進黨的標準，是否只有像卓榮泰一樣搭著「特價」公務包機到日本經典賽VIP座看棒球，才叫做務實外交？只有政府官員出國才叫拚外交，在野黨與海外台商交流就叫出國玩樂？這種邏輯，恐怕連民進黨支持者聽了都會覺得有點尷尬。

林沛祥強調，他認為，國會監督要做、預算審查要做，國際交流更要做。與其一天到晚忙著替別人的行程貼標籤，不如好好回答人民關心的經濟、能源、治安與少子化問題。畢竟，人民期待的是做事的政府，不是只會用放大鏡找政治題材的執政黨。

另有立院人士表示，立法院各委員會都是正常審查預算，立法院會同樣正常進行，沒有任何影響。

傅崐萁 林沛祥 民進黨 雅加達

延伸閱讀

對美交流被民進黨壟斷 牛煦庭：鄭麗文出訪傳達台灣不同意見

饒慶鈴預錄參加海峽論壇恐遭查處 國民黨團：不許地方救民生？

民眾黨喊修憲欠東風 莊瑞雄：賴總統內心也盼廢監院、國民黨搖擺不定

鄭盧韓接力出訪 牛煦庭：分進合擊、廣泛傳達國民黨理念

相關新聞

運動部網站也遭色情入侵 政府資安失守國安漏洞誰補？

光電網站日前被奇怪「外送茶」入侵，近日運動部再有網站傳被色情業侵入。運動部「全國運動場館資訊網」內有連結各縣市運動場館服務，其中雲林縣國民運動中心內部網站連結遭駭客入侵成「色情網站」。國民黨立委質疑，資安螺絲是否鬆了，並表示這些不法業者利用政府網站提高自己網站評價，如同吃了大補丸。

涉貪警政監林康承 遭監察院彈劾

監察院今天表示，前三線兩星警政監林康承（原名林明佐）任職刑事局警政監期間，長期與博奕集團重要成員密切交往，並涉收受賄賂及不正利益、洩漏偵查秘密與財產來源不明等罪嫌，核有重大違失，監察院通過監察委員浦忠成、蔡崇義、王麗珍所提彈劾案。

傅崐萁被諷不開會出國爽 林沛祥：果然還是熟悉的民進黨雙標味

立法院各委會審查今年度中央政府總預算中，有網友發現國民黨立院黨團總召傅崐萁現身雅加達，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今日諷其「出國爽」。國民黨團書記長林沛祥表示，民進黨雙重標準果然還是熟悉的味道，民進黨立委甲級動員不到，卻可出國看棒球，要像行政院長卓榮泰一樣搭著「特價」公務包機，到日本經典賽VIP座看棒球才是務實外交？

獲聘為總統府國策顧問 高大成強調這3點 感謝賴清德總統的提拔

知名法醫高大成獲聘為總統府國策顧問，消息今一發布，許多朋友都向高大成道賀。高大成說，第一要感謝賴清德總統的提拔，第二要感謝大家的支持，第三則是，只要為了台灣好，他都會全力以赴。

涉霸凌遭屏東縣府拔校長職 琉球國中校長蘇傳桔：公道自在人心

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉職場霸凌遭監察院通過糾舉不適任校長案，屏東縣府教育處調查後，認定蘇不適任校長職務，回任教師。蘇則說，職場霸凌案已委請律師提申訴，一切交由司法處理。

綠委呼籲保障教師「離線權」 陳菁徽：前腳壓垮老師 後腳假裝改革？

民進黨立委昨天召開「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部要改革校事會議制度，並提出保障老師的「離線權」。對此，國民黨立委陳菁徽今天表示，前腳壓垮老師，後腳假裝改革？民進黨政府欠老師一個道歉，別為了政治風向，今天才開始扮演老師的守護者；更不要以為過去做過的決定，都沒有人記得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。