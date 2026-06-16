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促民進黨廢監院 民眾黨決否決本次提名

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨團16日召開記者會宣布，近日將提案廢除監察院，且會否決本次提名的29位監委被提名人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨團16日召開記者會宣布，近日將提案廢除監察院，且會否決本次提名的29位監委被提名人。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我們會否決這次監察委員的29位提名人！」民眾黨16日召開記者會指出，總統賴清德曾主張廢除監察院，但這次卻提好提滿，完全是雙標。他們主張廢除監察院，且在監察院廢除前，應凍結必要支出以外的預算，並呼籲民進黨在修憲委員會支持廢除監察院的提案。

凍結非必要預算

民眾黨團總召陳清龍表示，前監察院長陳菊、總統賴清德都曾主張廢除監察院，尤其賴總統因為擔任台南市長期間拒絕進議會備詢，被彈劾的時候還說「監察院乾脆廢掉好了」，結果現在卻提滿29位委員，且許多人選還充滿爭議，因此這次提名名單他們都不會通過，且呼籲在修憲廢除監察院前，應該凍結一切非必要預算。

「副院長被提名人王榮璋曾經反對彈劾因涉及性醜聞的前行政院發言人陳宗彥！」民眾黨立委劉書彬指出，王還有濫用公務車爭議。一同被提名的葉宜津過去曾提案廢除監察院，結果現在要連任，她在擔任立委、修《礦業法》期間還涉嫌收受水泥廠商政治獻金；被提名的法官侯廷昌，在湯姆熊割喉案、新竹逆子縱火案都讓殺人犯逃脫死刑制裁。

挺大罷免能監督政府？

另外，被提名人賴鼎銘近日還要啟動調查，為前新竹市長林智堅抄襲案平反；邱泰源作為前衛福部長，在三班護病比、輸液缺貨、波波牙醫與部內霸凌都沒有好好處理，趙卿惠是現任台南市副市長，疫情期間被控濫用警力送公文。院長被提名人陳永興，委員孫一信、莊勝榮與Iban Nokan還力挺大罷免，因此對他們未來能否有效監督行政機關很有疑慮。

「近年來監察院還將大量調查案件外包！」民眾黨副總召王安祥指出，這更加強化廢除監察院的正當性。民眾黨去年6月就曾提案廢除監察院，近日也將再次提案，而相關提案需要修憲委員會的委員3分之1連署（13位），王安祥也喊話民進黨，修憲不是嘴巴說說，應儘速響應民眾黨廢監察院的提案。

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民眾黨 民進黨 陳清龍

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