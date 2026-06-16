在台難民缺少保障 監委與立委盼內政部改正

監委難得與綠委一起開記者會！綠委林月琴、監委紀惠容16日與人權團體召開記者會，呼籲內政部完善來台尋求庇護難民的生活基本權。紀惠容強調，「難民不遣返」已是國際基本原則，但在台庇護者仍欠缺醫療、工作等保障，應儘速建立明確規範，甚至制定《難民法》。

愧對「人權立國」

民進黨立委林月琴表示，由於我國沒有《難民法》，內政部移民署過去曾在前政委羅秉成的協調下，將「臨時外僑登記證」的申請理由新增「重大疾病與其他特殊原因」，盼強化來台尋求庇護難民的權益保障，結果目前已受理60件，至今尚未核發，導致這些難民在台無法工作，還可能因被迫打黑工違反《就業服務法》，結果卻被遣返。

紀惠容則說，112年立法院修正《入出國及移民法》時，在「附帶決議」中，立法院有要求內政部會同其他部會協商，要加強庇護個案基本生活照顧，甚至核准留在台灣後可以有工作、納保與就學等權益，但緬甸有40位民眾提出庇護，移民署卻否決了其中12位，其他28位也沒有後續，應該要更積極協助，否則愧對我國「人權立國」的願景。

審查期間無合法身分

「臨時外僑登記證的審查標準與期限應該公開！」林月琴呼籲，無論是駁回或是核准申請都應該說清楚理由，勞動部則要針對庇護者的工作權制定明確指引，《就業服務法》第5條已有相關規範，但缺少執行方式，而行政院應儘速建立跨部會庇護制度，不要等到發生事情才來立法院進行個案溝通。

台緬公民協會理事長杜可可歎說，緬甸政變已經超過5年，戰火、空襲與武裝衝突仍未停歇，許多在台緬人因為家園被毀、親人失聯、不想面臨死亡或同胞自相殘殺的命運所以逃離家鄉，來台不是為了移民，「是已經回不去了。」但台灣至今仍缺乏完善庇護制度，很多人在等待審查期間沒有合法身分、工作權與生活保障，被迫從事地下勞動，面臨剝削與被遣返風險。

結婚也難獲庇護

比亞法拉在台交流協會理事長Opanwa也指出，現行制度要求外籍配偶返回原屬國辦理婚姻文件驗證，因此很多與台灣公民組成家庭的尋求庇護者無法完成婚姻登記，呼籲台灣制訂人道婚姻豁免機制、完善臨時外僑登記制度，並保障工作與醫療權利。

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