綠委呼籲保障教師「離線權」 陳菁徽：前腳壓垮老師後腳假裝改革？

民進黨立委昨天召開「校事會議制度檢討與校園治理改革」記者會，呼籲教育部要改革校事會議制度，並提出保障老師的「離線權」。對此，國民黨立委陳菁徽今天表示，前腳壓垮老師，後腳假裝改革？民進黨政府欠老師一個道歉，別為了政治風向，今天才開始扮演老師的守護者；更不要以為過去做過的決定，都沒有人記得。

陳菁徽指出，校事會議的制度源頭，可以追溯到2017年行政院開始研擬《教師法》修正草案；2019年行政院通過《教師法》修正草案；隔年2020年，教育部發布子法《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，校事會議制度也因此正式進入校園治理現場。

陳菁徽說，今天老師們為什麼會孤軍奮戰？為什麼校事會議會從處理重大不適任教師的制度，變成一般管教、親師衝突、行政爭議都可能被放大成準司法調查的壓力來源？這不正是當年民進黨政府推動修法、教育部設計子法後，一步一步造成的制度後果嗎？

陳菁徽指出，2024年4月至2025年5月，共有1,372件檢舉案，最後屬於解聘等重大不適任程度的案件只有26件，約占完成調查案件的3.3%；更有將近一半案件最後是不成立。

陳菁徽表示，這樣的制度，對真正需要被保護的學生未必更有效，卻讓第一線老師長期承受被檢舉、被調查、被貼標籤的壓力。當初就曾有國民黨立委提醒，若教師因停聘調查後復職，應補發薪資，因為停聘並非教師自願，若最後證明沒有問題，政府不能讓老師獨自承擔損失。然而，當時教育部與人事總處並未採納相關建議。直到今年4月17日，所謂「校事會議冤案補償」相關修法才三讀通過。

陳菁徽表示，老師這幾年所承受的制度傷害，原本不是不能預見，而是民進黨政府選擇忽視，教師不是不能被監督，校園也不能成為不適任教師的保護傘，但是，教師同時是受雇者，也是教育專業人員。政府在捍衛學生受教權的同時，也必須捍衛教師的工作權、教學權與專業自主。