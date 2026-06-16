蔣萬安喊廢監院 羅智強提移權立院、民選兩路徑

民眾黨立法院黨團今舉行記者會主張廢除監察院，並喊話藍綠召委召開修憲委員會。國民黨立委羅智強提出兩條路徑，包括廢除監察院，移交監察權至立法院，以及不廢院，但修憲恢復監察院的民意地位。

羅智強表示，「廢院不廢權」是他長期對監察院存廢的主張，他也已明確提出兩條路徑，一是廢除監察院，保留監察權，把監察權移給民選的立法院，因為立法委員是民選的，比現在總統酬庸的監察委員，更有底氣監察行政權；二是不廢院，但修憲恢復監察權的民意機關地位，把監察委員改為民選，斬斷被總統操控的那隻黑手。

羅智強指出，無論是第一種路徑還是第二種路徑，都比現在監察院淪為酬庸院、肥貓院、東廠院好。他呼籲民進黨一起啟動修憲程序，讓改革監察權進入實質討論，大家集思廣益、好好想想，要用第一路徑還是第二路徑；他也主張，在完成修憲前，先否決監委人事，並刪除預算以凍結監察院的運作。