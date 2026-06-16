民團盼解決詐騙問題 籲政府速提融資業法官方草案

融資業法推動聯盟等團體今天表示，詐騙集團與融資或代辦業者勾結，導致民眾受騙案件日益增加，如果不立專法，將無法解決嚴重詐騙問題，呼籲金管會盡速提出融資業法官方草案版本。

融資業法推動聯盟召集人林永頌、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、卡債受害人自救會、台北律師公會債務清理委員會等，在立法院召開記者會。

融資業法推動聯盟表示，金管會已將26家融資公司納管，適用金融消費者保護法，卻沒有處理融資業或代辦業者參與詐騙等問題，這樣是否能真正解決融資公司亂象。聯盟曾於民國114年10月23日拜會金管會主委，說明融資業者問題惡化等情況，期盼能盡速提出官方版草案。

融資業法推動聯盟說，詐騙集團與融資業者或代辦業者勾結，介紹民眾向融資業者借貸，進而交給車手被騙的案例日益增加，如果不立專法，無法解決嚴重的詐騙問題。聯盟期待拜會行政院長，也希望金管會盡速提出融資業法的官方草案版本。

出席記者會的林姓債務人說，希望政府盡快推動融資業法納管業者，限制不合理費用和廣告，讓需要幫助的人，不要再被債務和詐騙所困。