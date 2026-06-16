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饒慶鈴預錄參加海峽論壇恐遭查處 國民黨團：不許地方救民生？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。圖／聯合報資料照
台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有匿名官員揚言將交主管機關查處。圖／聯合報資料照

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，有匿名官員向媒體表示將交主管機關查處。國民黨立院黨團今日表示，民進黨執政，難道連地方首長為農漁民爭取生計的「言論自由」都要剝奪嗎？這不是政治打壓，什麼才是政治打壓？這不是綠色獨裁，什麼才是綠色獨裁？

國民黨團力挺饒慶鈴，並嚴正譴責民進黨政府。兩岸交流何罪之有，民進黨全面製造綠色恐怖，地方首長心中只有人民的肚皮，沒有政治算計。海峽論壇是一個行之有年的民間交流平台，饒慶鈴透過影片為台灣基層發聲，卻要面臨政府的恐嚇與清算。民進黨只會用意識形態治國，自己無能解決兩岸僵局，卻把兩岸正常的經貿與民間交流全面惡意抹紅，難道是要逼台灣的農漁民走投無路？

國民黨團質疑，只許綠營抗中，不許地方救民生？民進黨過去多少公職人員、民代也曾赴陸交流，怎麼到了國民黨籍的地方首長想幫百姓找通路，就變成「違法」、變成「要查處」？這種赤裸裸的雙標與「順我者昌、逆我者查」的行徑，已經嚴重侵害憲法保障的言論自由，更踐踏了台灣的民主法治價值。

國民黨團重申，黨團將成為地方最強後盾，絕不退縮。黨團表示，警告民進黨政府，不要再用司法與行政工具當作政黨政治鬥爭的打手。如果政府執意要對全心為民的饒慶鈴進行政治追殺，國民黨立院黨團絕對會在國會發揮最強大的監督力量，和全台東、全台灣的農漁民站在一起，抗爭到底。

國民黨立委黃建賓也表示，相關說法若未具備明確法律依據，卻逕行預告查處，不僅違反依法行政基本原則，更有將政治判斷凌駕法律界線之疑慮。2019年台南市長黃偉哲力邀中國通路商來台南販售愛文芒果和麻豆文旦，反而現在用影片來幫助農民就出事，請陸委會講清楚、說明白，未來台灣的農產品是否禁止去中國大陸？免得又有人誤踩「陸委線」？

饒慶鈴 國民黨團 海峽論壇 地方政府 陸委會

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