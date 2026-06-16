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民團綠委籲制定難民法 公布臨外證審查標準及流程

中央社／ 台北16日電

6月20日是「世界難民日」，民間團體今天與民進黨立委、監委共同舉行記者會，呼籲政府應制定難民法，讓庇護制度走向公開、透明與法制化；對於「臨時外僑登記證」的審查標準、流程、期限，無論准駁移民署都該說清楚。

監察院5月19日通過監委紀惠容、高涌誠所提調查報告，因「難民法」尚未立法，庇護案件多依行政裁量處理；依立法院協商紀錄，內政部移民署曾表示，庇護申請人經審認後得核發臨時外僑登記證，並享有工作、納保及就學等權益，但相關案件受理逾2年，仍多未作成准駁，且至今無核發臨外證案例，顯示審查程序及認定標準欠缺明確性，核有違失，通過糾正移民署。

台灣人權促進會、國際特赦組織台灣分會與民進黨立委林月琴、王正旭，以及紀惠容、高涌誠等人上午在立法院舉行記者會。

林月琴說，內政部受理逾60件臨外證申請，至今核發卻仍是掛零，形同「有制度，無出口」；許多來台尋求庇護者為了生活，去打工就會違法，被抓到移民署又遭遣返。保障基本生存、工作權是政府履行人權的義務。

林月琴表示，世界難民日前夕，要求移民署應公開臨外證審查標準、流程與期限；針對尋求庇護者的工作權，勞動部應提出全國一致性的工作權指引；行政院應建立跨部會人道居留、庇護制度，整合內政部、勞動部、衛福部、教育部等。

王正旭指出，為從根本上解決問題，台灣還是需要符合國際人權標準的專法，他會在立法院積極與行政機關、民間團體對話，推動「難民法」的立法作業，讓台灣的庇護制度走向公開、透明與法制化。

紀惠容說，民國112年立法院修正入出國及移民法時，通過附帶決議，明確要求內政部應會同相關主管機關，研商協助尋求庇護個案的基本生活照顧；如果連這些保障都沒有，變成由民間在協助個案，負擔非常沉重。政府應有明確制度、規範及審核標準，對申請庇護者的基本生活、醫療給予適當協助。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，今年台灣兩公約第4次國家報告的國際審查結論性意見已再次明確指出，台灣須建立符合國際標準的難民與庇護制度；台灣長期以「人權立國」自我定位，如果無法在最基本的人身安全與庇護權利上提供制度保障，這樣的承諾將難以被信任。

邱伊翎呼籲，政府應儘速制定並推動通過「難民法」，建立符合國際標準的制度架構；立法前應檢討並改善現行機制，確保庇護審查具透明性、時效性，及基本權利保障；全面落實兩公約結論性意見，讓台灣的人權制度，實質上與國際接軌。

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