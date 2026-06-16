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今年度總預算尚未通過 政院：恐衝擊8社福津貼7月加碼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影
行政院發言人李慧芝。記者蘇健忠／攝影

政院發言人李慧芝16日表示，行政院已於去年8月29日將115年度中央政府總預算案依法送請立法院審議，迄今已歷經292天仍未完成法定審查程序，不僅影響政府施政規劃與執行，更使國家治理陷入高度不確定狀態。行政院呼籲立法院正視總預算審議延滯對國家發展及人民權益造成的衝擊，儘速完成審查，讓政府運作回歸正常軌道。

李慧芝指出，總預算是政府推動各項政策與公共建設的根本依據，攸關國家重大建設推進、產業升級轉型、社會福利照顧、國防安全強化及各項民生服務的落實。然而，總預算遲遲無法完成審議，不僅使中央政府施政長期處於受限狀態，也削弱政府因應國際局勢變化、極端氣候挑戰及各類突發風險的能力。當國家發展與人民福祉所需資源無法及時到位，受影響的最終仍是全體國民的權益。

李慧芝表示，時序即將進入下半年，防汛整備、民生建設及各項照顧措施皆有其急迫性與時效性，人民的生計和安全不能等，卓榮泰院長多次強調「萬事莫如預算急」，立法院既已延長本會期，更應善用延會時間，將總預算審查列為優先事項，以具體行動回應人民期待。

李慧芝進一步指出，行政院日前已核定調升八大社會福利津貼，原規劃自7月起實施，照顧對象包括低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群。然而，在總預算尚未完成審議前，相關追加預算及後續作業均受到影響。社會福利不應成為政治算計下的犧牲品，期盼立法院儘速完成總預算審議，讓追加預算能接續辦理，讓需要幫助的國人能及早獲得政府支持。

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