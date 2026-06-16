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政策說明會挨批公器搞選舉動員 民進黨：走入基層何錯之有？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵表示，執政團隊將持續堅持步調、深耕地方，用實際行動提出回應人民期待的作為。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵表示，執政團隊將持續堅持步調、深耕地方，用實際行動提出回應人民期待的作為。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委批評，民進黨啓動「台灣好生活」2026縣市政策說明會是動員、公器私用。民進黨發言人林楚茵今天表示，該宣講相關活動完全由中央黨部主辦，目的在於媒合中央行政團隊與地方第一線交流，向產業代表、社團幹部及基層民眾說明政策成果與未來規畫，前往第一線聆聽民意、宣導政策，何錯之有？

林楚茵指出，「台灣好生活」政策說明會目前已完成7場，首波聚焦產業代表與地方幹部交流，是執政團隊主動走入基層、直接面對民意的具體展現。後續也將配合地方需求，擴大辦理，接觸層面更廣，並將賴清德總統日前推出的「18項人口對策方案」，尤其是0到18歲成長津貼的政見內容，向基層說明與宣傳。

林楚茵說，反觀在野黨立委，不僅在國會不做事，刻意強推惡法、蓄意拖長會期，甚至藉故拖延審查中央政府總預算，一邊要求行政院更新冷氣設備，一邊透過延會企圖幫涉及不法的立委撐起保護傘。

林楚茵表示，在野黨不應自己不做事，卻反過來批評執政黨深入地方與民眾溝通，在野黨盲目的政治惡鬥與怠忽職守，百般杯葛中央政府、干擾施政，最終必將受到民意的嚴厲制裁。

林楚茵指出，執政團隊將持續堅持步調、深耕地方，用實際行動提出回應人民期待的作為。她呼籲，在野黨應回歸理性監督與政策討論，而非一味以政治口水干擾政府施政。

民進黨 林楚茵 中央黨部 2026九合一選舉

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