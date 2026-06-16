蔣萬安訪星再會倫敦市長 Sadiq Khan演說莎士比亞金句引共鳴

北市長蔣萬安昨出席2026WCS世界城市高峰會開幕式，並且與全球許多國際城市市長會面，蔣萬安今天也在臉書貼文提及再度與倫敦市長 Sadiq Khan 碰面，蔣說，自從上次在巴黎一別，這次他在新加坡「李光耀城市獎」，和倫敦市長Sadiq Khan再度見面。「我們在論壇、晚宴頒獎等場合，一天內三度交流，好友見面，聊個不停。」

蔣萬安說，倫敦市長這次最引起他共鳴的，是Sadiq市長在演說中引用的莎士比亞金句：

‘What is the city but the people? …People are the city’. （「沒有了人民，城市還算什麼？人民，才是城市的靈魂。」）流傳400年的英倫智慧，與台北這次參展的核心主軸「以人為本的城市（People-centred city）」不謀而合。不論是倫敦還是台北，城市的偉大，永遠是因為生活在其中的每一個人。

蔣萬安提到，他與Sadiq Khan除了互道恭喜，Sadiq市長特別跟他提到，很關注台北與倫敦近年來的商業與貿易往來，交流越來越密切，也肯定台北近年的亮眼成果。蔣說，他也由衷肯定倫敦市長的治理與精彩演說：Great city, great governance, great speech！甚至蔣說「當我邀請他有空來台北走走時，他也當場回頭詢問身邊的幕僚：「我們何時去台北？」蔣說「期待很快能在台北街頭，與好友再次相聚。」