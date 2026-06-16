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婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力、認同廢監院主張

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支持修憲廢除監察院 新北前副市長謝政達婉拒監委提名

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市前副市長謝政達獲總統提名監察委員，今卻發聲明感謝各界這段時間的關切與指教，經過審慎思考後，他決定婉拒監察委 員提名 ｡圖本報資料照片
新北市前副市長謝政達獲總統提名監察委員，今卻發聲明感謝各界這段時間的關切與指教，經過審慎思考後，他決定婉拒監察委 員提名 ｡圖本報資料照片

新北市前副市長謝政達日前獲總統提名監察委員，由於近日監察院存廢引發爭議，今謝政達發表聲明表示，感謝各界這段時間的關切與指教，經過審慎思考後，他決定婉拒監察委 員提名。

謝政達說，作為⼀名資深律師及缷任政務官，在收到監察委員提名徵詢時，是相信⾃⼰憑藉多年⾏政歷練及在⼈權、勞動領域的經驗，能夠對於公正、快速回應國⺠對監察院的期 待，並重建社會對監察院的信任，盡⼀⼰之⼒，這是當初願意接受提名的初衷。

隨著監察委員名單公 布，引發各界諸多討 論，特別對於監察院的廢 除，首次⾒到朝野各 黨有所共 識，⺠意亦多表同意，他本⼈認同此項主張，因 此，提出婉拒監察委員提名聲明，並作為對立 法院 提出廢除監察院憲法修正案的具 體 ⽀持。

謝政達強調，再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關⼼與支持。

監察院 謝政達 新北

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