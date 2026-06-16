韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

立法院長韓國瑜將在21日率跨黨派立委，展開為期7天的訪美行程，進行國會外交工作。藍綠白參加立委名單也曝光，分別是國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，以及民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，民眾黨則是派立委洪毓祥。

立法院秘書長周萬來昨天發函給朝野黨團，韓國瑜將於6月21日至27日率跨黨派立委，赴美國推動國會外交，請各黨團推薦人選。依照政黨比例，國民黨團與民進黨團各自推薦3位、民眾黨團推薦1位參加。

國民黨團今天一大早舉辦抽籤，25藍委登記要參加訪美行程，最後由林思銘、賴士葆、楊瓊瓔3人抽中。民進黨團則是推派立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，而民眾黨則是派立委洪毓祥。

民眾黨團總召陳清龍在記者會上表示，民眾黨團指派「科技立委」洪毓祥，因為他有科技的背景，對AI、半導體的產業非常熟悉，由洪毓祥代表黨團陪同韓國瑜一起到美國出訪。

知情人士透露，韓國瑜此趟行程，美方將給予高規格對待，預計會見到美國國務院官員、國會參眾議員等政要，並且還會參訪台積電；而且正值美國建國250周年，美方還會邀約韓國瑜參加相關活動。