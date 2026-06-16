快訊

美日菲三國聯手在印太布局！台灣該如何應對？

宜蘭消防局餐費核銷弊案向上延燒 消防局長被帶走：相信同仁清白

還有甜甜價嗎？總裁缺席日銀仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

聽新聞
0:00 / 0:00

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力 認同廢監院主張

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前公布新一波監察院人事提名名單，引起各界對廢除監察院討論聲音。被提名人新北市長侯友宜核心幕僚、新北市前副市長謝政達今發出聲明表示，感謝各界這段時間的關切與指教，經過審慎思考後，他決定婉拒監察委員提名。

謝政達表示，作為一名資深律師及卸任政務官，在收到監察委員提名徵詢時，是相信他憑藉多年行政歷練及在人權、勞動領域的經驗，能夠對於公正、快速回應國民對監察院的期待，並重建社會對監察院的信任，盡一己之力，這是當初願意接受提名的初衷。

謝政達說，隨著監察委員名單公布，引發各界諸多討論，特別對於監察院的廢除，首次見到朝野各黨有所共識，民意亦多表同意，他認同此項主張，因此，提出婉拒監察委員提名聲明，並作為對立法院提出廢除監察院憲法修正案的具體支持。再次感謝賴總統的提名，也謝謝各界的關心與支持。

謝政達 侯友宜 監察院

延伸閱讀

民眾黨喊修憲欠東風 莊瑞雄：賴總統內心也盼廢監院、國民黨搖擺不定

蔡其昌曾喊修憲不是用嘴巴 民眾黨團：廢監院別打假球

蔣萬安喊廢除監院否決人事同意權案 監委：炒作政治語言非常糟糕

監委：未修憲前應維持體制 請民眾深思監察權安排

相關新聞

婉拒監委提名 謝政達：原想盡一己之力 認同廢監院主張

賴清德總統日前公布新一波監察院人事提名名單，引起各界對廢除監察院討論聲音。被提名人新北市長侯友宜核心幕僚、新北市前副市長謝政達今發出聲明表示，感謝各界這段時間的關切與指教，經過審慎思考後，他決定婉拒監察委員提名。

饒慶齡海峽論壇發聲遭嗆查處 趙少康：賴政府存心跟農民作對？

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，有匿名官員表示將交主管機關查處。中廣前董事長趙少康直呼荒謬，質疑人都沒去，只是錄個影片，到底要怎麼被統戰？地方政府想幫農民找市場，賣個農產品能有什麼問題？還是賴政府就只是存心想跟農民作對？

問「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓國瑜透露美訪獲高規格邀訪

立法院長韓國瑜擬21日率跨黨派立委赴美國推動國會外交。民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時透露，韓國瑜近日對於即將訪美一事相當開心，曾向他說是受到美方高規格邀訪。

Meta社群平台停權災情不分黨派 柯文哲IG、民眾黨團臉書都消失

Meta旗下多個社群平台出包，不分政黨政治人物都受害。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，民眾黨前主席柯文哲也被停權，民眾黨團則是帳號直接被刪除，希望數發部能夠將相關意見反映給Meta，「不能只是用海外平台的政策主張，就來限制台灣使用者的權利。」

遭綠營指不審預算 羅廷瑋：與伍麗華辦公室協調後的安排

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委羅廷瑋日前遭綠營指控拖延審查預算，羅廷瑋今天秀出與民進黨召委伍麗華辦公室截圖，並指出，這次議程時間對換，完全是事前和伍麗華辦公室充分協調、溝通共識後的安排，但持續被抹黑「拖延預算審查」。

民眾黨喊修憲欠東風 莊瑞雄：賴總統內心也盼廢監院、國民黨搖擺不定

總統府日前公布監察院第7屆監委名單29名，台北市長蔣萬安則表態應當廢除監察院、否決全數監察委員被提名人。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今說，民進黨從創黨以來即主張三權分立與廢除考試院、監察院，反而是國民黨對監察院存廢態度搖擺不定，並指廢除監察院後的人權業務如何移轉、監察權如何行使，以及形式彈劾等原有職權如何承接，都必須一併討論清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。