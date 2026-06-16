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饒慶齡海峽論壇發聲遭嗆查處 趙少康：賴政府存心跟農民作對？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，有匿名官員表示將交主管機關查處。中廣前董事長趙少康直呼荒謬，質疑人都沒去，只是錄個影片，到底要怎麼被統戰？地方政府想幫農民找市場，賣個農產品能有什麼問題？還是賴政府就只是存心想跟農民作對？

趙少康指出，饒慶鈴因為在海峽論壇錄影片發聲，陸委會就要研究怎麼處罰，真的非常荒謬。海峽論壇一直以來都是兩岸交流的一個管道，但民進黨政府始終抱持抗拒態度，理由永遠都是擔心被統戰，這次甚至直接宣布中央及地方首長不得參加，所以本來要親自出席的饒慶鈴改用錄影片方式參加。

趙少康說，結果人沒有去，只是錄了一段影片，替台東農民和農產品行銷發聲，陸委會竟然還說要辦、要罰。他想問，到底要怎麼罰？當初規定只有說不能參加，但沒有說不能錄影片，說難聽一點，人都沒去了，只是錄個影片，到底要怎麼被統戰？

趙少康說，大陸一直以來都是台東釋迦的重要市場。今年水果收成不錯，本來應該是農民最開心的時候，但大家都知道，台灣市場就這麼大，如果銷路打不開，很可能又變成穀賤傷農，農民辛苦一整年，到頭來賺不到錢。地方首長的責任，本來就是幫地方產業找出路、幫農民找市場；中央政府看到有人努力推廣農產品，第一時間想到的不是協助，不是幫忙找訂單，而是忙著研究怎麼處罰。

趙少康批評，民進黨動不動就把「統戰」掛在嘴邊，好像只要有交流就有問題。但交流本來就是雙向的，如果真的擔心對方統戰，那台灣也可以主動舉辦活動、邀請對方來交流，用台灣的實力與優勢說服別人，而不是把所有交流都視為洪水猛獸。

台灣有民主、有自由、有科技實力、有優秀人才，也有世界一流的農產品，應該對自己更有信心，不是一天到晚害怕交流，更不是靠把門關起來解決問題。

趙少康也說，尤其賴清德總統一再強調兩岸應該在對等、尊嚴的基礎上交流對話，但大家看到的卻是一道又一道限制、一個又一個阻礙。嘴巴上說要交流，實際上卻是在阻止交流。現在陸委會說要罰饒慶鈴，他倒想看看，到底有什麼法條、什麼罰則，可以處罰，相信最後又是雷聲大、雨點小，不了了之。

海峽 趙少康 農民

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