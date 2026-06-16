問韓國瑜「你在爽什麼？」 莊瑞雄：韓稱訪美獲高規格邀約

立法院長韓國瑜擬21日率跨黨派立委赴美國推動國會外交。民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時透露，韓國瑜近日對於即將訪美一事相當開心，曾向他說是受到美方高規格邀訪。

莊瑞雄今在民進黨團輿情記者會上說，他最近看到韓國瑜在朝野協商時笑嘻嘻，嘴都合不攏，私下問韓「你在爽什麼？」韓國瑜則說即將赴美訪問，且是受到美方邀請，並說美方這次邀訪規格相當高。

莊瑞雄表示，這次軍購條例協商時，韓國瑜夾在國民黨中央很為難，韓認為國防戰力的提升不能開玩笑，韓國瑜還說海外同胞、社會各界都在期待，尤其媒體每天都在關注，任何一個政黨難道沒有感受到壓力嗎？韓國瑜在軍購上的表現，相信美方也看在眼裡，此次獲邀訪美，除具有國會外交意義外，也代表美方對其表現有所觀察，對整個國會外交是很大的一個鼓舞，期待訪團此行取得豐碩成果。