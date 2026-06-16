Meta社群平台停權災情不分黨派 柯文哲IG、民眾黨團臉書都消失

Meta旗下多個社群平台出包，不分政黨政治人物都受害。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，民眾黨前主席柯文哲也被停權，民眾黨團則是帳號直接被刪除，希望數發部能夠將相關意見反映給Meta，「不能只是用海外平台的政策主張，就來限制台灣使用者的權利。」

Meta旗下社群平台Facebook、Instagram與Threads昨天接連傳出無預警停權災情，數位發展部隨即協助復權並且啟動調查。民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，陳智菡受訪時證實，民眾黨團臉書帳號也被停權，「而且我們現在找不到」，包括柯文哲、新北市議員陳世軒都是受害者。

陳智菡說，民眾黨團有將意見反映給數發部，對方回覆Meta有其管理政策，需要查核是否有13歲以上使用者，然而過程其實非常不嚴謹，「就是直接把帳號停權或刪除」，這件事情非常嚴重，不分黨派都有類似狀況，希望數發部站在台灣使用者的立場反映意見。

陳智菡說，Meta在進行帳戶查核的時候，應該給當事人表述時間及其權利，「不能只是用海外平台的政策主張，就來限制台灣使用者的權利。」