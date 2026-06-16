遭綠營指不審預算 羅廷瑋秀截圖：與伍麗華辦公室協調後的安排

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委羅廷瑋日前遭綠營指控拖延審查預算，羅廷瑋今天秀出與民進黨召委伍麗華辦公室截圖，並指出，這次議程時間對換，完全是事前和伍麗華辦公室充分協調、溝通共識後的安排，但持續被抹黑「拖延預算審查」。

羅廷瑋表示，上週五（12日）伍麗華委員還特別表達，對於兩間辦公室的合作默契，最後演變成政黨的惡意操作，對方也表示覺得「拍謝」。他認為，當事人都很有共識，他不懂為什麼到了某些人眼裡，就變成了惡意拖延。

羅廷瑋強調，預算審查要重品質而不是拼速度，運動部跟文化部的預算案，議事錄宣告6月11日才完成收案，按照立法院歷年慣例，本來就要預留時間，讓行政機關跟提案委員辦公室充分溝通。短短幾天如果倉促過關，那叫「盲目護航」，不叫「嚴格審查」。

羅廷瑋表示，調整出來的時間，他們一刻都沒有浪費，都在權利推進攸關下一代的民生法案，包括「營養午餐專法」：守護孩子校園飲食健康、「幼兒教育及照顧法」：落實少子化對策核心、「學貸免利息」：減輕年輕人出社會的負擔、「電競產業專法」：黃仁勳關心的產業發展、「校事會議」：反思鐵拳教育，檢討校園問題。

羅廷瑋強調，他願意接受監督，但希望監督是建立在事實之上，抹黑不會讓他停下腳步。繼續把關預算、推動法案、實實在在幫大家解決問題，這才是他真正該做的事！