民眾黨喊修憲欠東風 莊瑞雄：賴總統內心也盼廢監院、國民黨搖擺不定

總統府日前公布監察院第7屆監委名單29名，台北市長蔣萬安則表態應當廢除監察院、否決全數監察委員被提名人。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今說，民進黨從創黨以來即主張三權分立與廢除考試院、監察院，反而是國民黨對監察院存廢態度搖擺不定，並指廢除監察院後的人權業務如何移轉、監察權如何行使，以及形式彈劾等原有職權如何承接，都必須一併討論清楚。

莊瑞雄也提到，總統賴清德確實內心也希望把監察院廢掉，民主進步黨從過去到現在，廢掉考監的主張一樣，且應按照修憲程序進行。

民進黨立院黨團今開輿情記者會，被問及蔣萬安喊廢除監察院，莊瑞雄說，五權憲法體制是由蔣家帶到台灣，而監察院正是五權憲法的重要組成部分，如今社會普遍認為體制有調整必要，可以透過修憲討論。

「要修可以，我們也認為可以去修（憲法）」莊瑞雄表示，民進黨從創黨以來即主張三權分立與廢除考試院、監察院，相關修憲提案在歷屆立法院都有提出紀錄，立場從未改變；反而國民黨至今對監察院存廢態度始終搖擺不定，蔣萬安出來喊話廢掉監察院，其實只是喊話，在社會議題燒起來以後，就來搭順風車，但蔣萬安對這議題並無作為。

莊瑞雄說，民眾黨2025年提案成立修憲委員會，民眾黨、國民黨、民進黨在這任修憲委員會都有召委，若真有意推動廢監院，就應透過修憲委員會啟動實質討論，而非停留在政治喊話階段。

莊瑞雄也說，總統賴清德內心也希望把監察院廢掉，也主張三權分立，但站在現任總統立場，他是憲法的守護神，不能隨便攪動，必須要遵照憲法，依照憲法規定，總統本來就是要提名監委人選，立法院要不要否決、行使同意權，這是立法委員針對這些人是否合適、是專業、有能力進行資格審查，但藍白現在因為人多就否決，有點意氣用事。

莊瑞雄表示，民眾黨若僅否決監委人事案作為立場表態，監察院仍然依法存在。他認為，廢除監察院後的人權業務如何移轉、監察權如何行使，以及形式彈劾等原有職權如何承接，都必須一併討論清楚，否則是不負責任的做法。

民進黨團書記長范雲則表示，她與蔣萬安曾同屆擔任立法委員，對於蔣萬安現在高喊廢監院感到相當意外。她指出，當年修憲委員會成立時，蔣萬安明明擁有提案權，卻從未提出廢除考監制度相關修憲案，「連嘗試都沒有」。