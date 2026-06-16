影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，有匿名官員表示將交主管機關查處。中廣前董事長趙少康直呼荒謬，質疑人都沒去，只是錄個影片，到底要怎麼被統戰？地方政府想幫農民找市場，賣個農產品能有什麼問題？還是賴政府就只是存心想跟農民作對？

2026-06-16 12:18