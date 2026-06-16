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影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，執行長魏凱（Carl Wegner）（左）與理事長陳幼臻（右）重申台美經貿夥伴關係的重要性。記者余承翰／攝影
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，執行長魏凱（Carl Wegner）（左）與理事長陳幼臻（右）重申台美經貿夥伴關係的重要性。記者余承翰／攝影

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，提出四大優先合作領域，包括強化經濟安全、貿易與投資方、提升能源與基礎建設韌性、深化策略科技合作、優化治理與人才政策。執行長魏凱（Carl Wegner）與理事長陳幼臻一同重申台美經貿夥伴關係的重要性。

陳幼臻表示，台灣是全球不可或缺且值得信賴的供應鏈夥伴，期待與政府攜手合作，促進共同經濟成功。白皮書中亦提出對華府的建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的關鍵角色。商會指出，今年稍早簽署的《台美對等貿易協定》有助於釋放更多投資潛力；同時，美國國會若能盡速通過避免雙重課稅相關法案，將有助於進一步擴大雙邊投資與經濟合作效益。

台灣<a href='/search/tagging/2/美國商會' rel='美國商會' data-rel='/2/112740' class='tag'><strong>美國商會</strong></a>今天發布2026台灣白皮書，執行長魏凱（Carl Wegner）重申台美經貿夥伴關係的重要性。記者余承翰／攝影
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，執行長魏凱（Carl Wegner）重申台美經貿夥伴關係的重要性。記者余承翰／攝影

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書。記者余承翰／攝影
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書。記者余承翰／攝影

台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，執理事長陳幼臻表示，台灣是全球不可或缺且值得信賴的供應鏈夥伴，期待與政府攜手合作，促進共同經濟成功。記者余承翰／攝影
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，執理事長陳幼臻表示，台灣是全球不可或缺且值得信賴的供應鏈夥伴，期待與政府攜手合作，促進共同經濟成功。記者余承翰／攝影

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