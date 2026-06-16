聽新聞
0:00 / 0:00
影／台灣美國商會發表2026白皮書 重申台美經貿夥伴關係重要性
台灣美國商會今天發布2026台灣白皮書，提出四大優先合作領域，包括強化經濟安全、貿易與投資方、提升能源與基礎建設韌性、深化策略科技合作、優化治理與人才政策。執行長魏凱（Carl Wegner）與理事長陳幼臻一同重申台美經貿夥伴關係的重要性。
陳幼臻表示，台灣是全球不可或缺且值得信賴的供應鏈夥伴，期待與政府攜手合作，促進共同經濟成功。白皮書中亦提出對華府的建言，強調美國企業在台營運對雙邊經貿關係所帶來的實質效益，並凸顯台灣作為全球可信賴供應鏈夥伴的關鍵角色。商會指出，今年稍早簽署的《台美對等貿易協定》有助於釋放更多投資潛力；同時，美國國會若能盡速通過避免雙重課稅相關法案，將有助於進一步擴大雙邊投資與經濟合作效益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。