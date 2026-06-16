蔡其昌曾喊修憲不是用嘴巴 民眾黨團：廢監院別打假球

總統府先前公布監察委員提名名單，監察院存廢議題再度掀起社會討論，民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天說，民眾黨團早在去年提案廢除監察院，立法院修憲委員會也在去年選出5位召委，現在可以說是萬事俱備只欠東風，「民進黨團等你來+1」。

第6屆監察委員任期即將屆滿，總統府上周公布第7屆監委提名名單，監察院存廢議題再掀社會討論。民眾黨立法院黨團今天舉行「廢監院、啟修憲，民進黨等你來+1」記者會，民眾黨團總召陳清龍表示，民進黨過去主張廢除監察院，然而執政十年以來毫無作為，因為他們發覺監察院非常好用，監察委員更是可以拿來做酬庸。

陳清龍指出，賴清德總統擔任台南市長期間，當時就主張應該廢除監察院，監察院前院長陳菊就任的時候，也公開說過自己要當末代院長，然而民進黨執政以來毫無作為，「這次提好提滿，好像捨不得要廢掉監察院，賴總統的主張、陳菊的承諾變成一場騙局。」

陳清龍再指，民進黨團總召蔡其昌曾經喊出「修憲不是用嘴巴」，其實真正用嘴巴廢除監察院就是民進黨，「執政十幾年，監察院繼續存在，監察委員提好提滿」，本屆立法院也有民進黨立委提案，既然朝野黨團都有共識想要修憲，那就不要打假球、說一套做一套。

陳清龍說，民眾黨團的立場非常清楚，就是啟動修憲廢除監察院，而在正式修憲廢除監察院以前，除了相關法定支出及人事費用，「監察院預算，民眾黨團一定要砍到零」。針對賴總統所提監察委員名單，民眾黨團全數都不會同意，絕對會用實際行動予以否決。

王安祥表示，民眾黨團早在去年6月提案廢除監察院，當時獲得31位跨黨派立委連署，立法院修憲委員會也在去年8月選出5位召委，現在所有可以修憲的要件都已經到位，萬事俱備只欠東風，就等民進黨團前來加一。

王安祥指出，根據立法院各委員會組織法第5條規定，立法院召開修憲委員會有幾個方式，首先是召委有共識就可以開會，再來則是修憲委員會3分之1以上委員，得以書⾯提案提請召開委員會議，「希望大家達成共識，為了避免其他因素跑進來，我們也會同步提出書面提案。」

根據修憲委員會立委名單，民眾黨團成員為黃國昌、黃珊珊及劉書彬。民眾黨團主任陳智菡說明，由於民眾黨團落實兩年條款，修憲委員會成員調整為王安祥、蔡春綢及劉書彬，「民眾黨團已經準備好了，萬事俱備只欠東風」，希望朝野黨團共同協商，決定修憲委員會何時開會。