對美交流被民進黨壟斷 牛煦庭：鄭麗文出訪傳達台灣不同意見

國民黨主席鄭麗文結束訪美返台，國民黨立委牛煦庭今表示，民進黨壟斷對美溝通管道，鄭麗文出訪傳達不同意見獲美方重視，交流可避免誤判以達成共贏。談及今年底選舉，牛說，在野聯盟氣勢正好，執政黨公信力快要垮台，會針對幾個有戰力的「先處理」。

牛煦庭今早接受「千秋萬事」專訪，就鄭麗文訪美成果，他表示，和美方交流的管道跟話語權基本上是被民進黨壟斷的狀態，鄭麗文此次出訪是有成果的。

牛煦庭強調，國民黨已經傳達台灣社會不同的意見，美方對國民黨產生濃厚興趣，也是有所期待的，連美國總統川普都很在意跟中共總書記習近平的關係，多交流總是可以避免誤判，這是一個大家都贏的局面，符合各方利益。

談到年底選舉，牛煦庭分析，大家都已經見識到民進黨的囂張跋扈，大家都希望在野合作發揮最大的力量，民進黨會千方百計的去製造在野黨的內部矛盾。現在在野聯盟氣勢正好，執政黨公信力快要垮台，馬上要選舉了，針對幾個非常有戰力的人「先處理」，查個小案潑點髒水以讓人害怕，沒有辦法集合力量，不要被民進黨的各種干擾措施影響。

針對綠營批評在野黨不審預算，牛煦庭表示，民進黨現在就是放羊的孩子，每天都說在野黨不審預算、TPASS要斷炊了、租屋補貼要沒了，大家發現沒有，大家就看透了，再騙幾次就沒有人相信了。民進黨繼續造謠胡扯、繼續亂講都沒關係，人民都看得非常清楚。