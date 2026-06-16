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AMD蘇姿丰之父入列 賴總統新聘蘇春槐等六位資政

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總統府新聘資政蘇姿丰父親蘇春槐入列 高大成等12人獲聘國策顧問

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐獲聘總統府資政。圖／聯合報系資料照片
超微執行長蘇姿丰父親蘇春槐獲聘總統府資政。圖／聯合報系資料照片

總統府新聘資政與國策顧問名單出爐，根據總統府網站，新聘資政共6人，包括紐約台灣會館理事長蘇春槐，而蘇春槐是超微（AMD）執行長蘇姿丰的父親、另有國家訓練中心董事長林鴻道、無任所大使吳運東、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、原國策顧問的黃越綏、范振修則轉任資政；獨派大老吳澧培未獲得續聘。

至於新聘國策顧問，則有法醫高大成、麗寶集團董事長吳寶田、中華民國體育運動總會會長葉政彥、世界台灣商會聯合總會總會長吳光宜等12人。另外，2016年不僅曾涉非法賣藥、誇大療效，被判緩起訴1年的國策顧問康銀壽（藝名志明）則獲得續聘。

根據「中華民國總統府組織法」，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，均為無給職，聘期不得逾越總統任期。上屆資政、國策顧問任期已於今年5月19日屆滿，最新資政、國策顧問名單近日陸續在總統府網站公告。

總統府最新公告之資政共29人，國策顧問共71人，完整名單如下：

總統府資政： 田弘茂、吳運東、吳勝雄（吳晟）、吳樹民、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、林鴻道、邱義仁、范振修、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、黃越綏、蕭新煌、韓良誠、顏志發、蘇貞昌、蘇春槐。

國策顧問： 王永順、王政松、王康秀絹、王欽鈴、田詒鴻、江錫仁、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳光宜、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、李輝煌、林光義、林見松、林金超、林建滄、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、紀政、高大成、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張貴木、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌、陳志鴻、陳旺來、陳振文、陳朝龍、程文俊、黃行德、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃銘得、曾秋聯、葉政彥、趙中正、廖全平、廖美南、樊豐忠、鄭智仁、鄭慶祥、盧博基、賴倍元、賴博司、賴維信、謝美香、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華。

蘇姿丰 高大成 總統府

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