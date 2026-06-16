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饒慶鈴預錄參加海峽論壇被嗆查處 牛煦庭：國民黨別再有抗中保台PTSD

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」提供
國民黨立委牛煦庭今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」提供

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，但有匿名官員卻向媒體表示將交主管機關查處。國民黨立委牛煦庭今批評，賴清德政府是濫權的「巨嬰政府」，見不得藍營執政縣市有好成績，籲國民黨別再因綠營「抗中保台」等詐騙話術而患「創傷後壓力症候群」（PTSD），應勇敢講述兩岸交流主張。

牛煦庭今早接受「千秋萬事」專訪，表示參加海峽論能賣農產品，但是能賣什麼台呢？幫農民講話有什麼錯？賴清德政府就是個濫權的「巨嬰政府」、「賴皮仔的政府」。

牛煦庭表示，民進黨支持者也好，綠營媒體也好，側翼也好，意見領袖也好，當然會講這就是「破口」，就是不應該，但不能用自己的觀念去凌駕客觀的事實。牛質疑，如何證明饒慶鈴做了傷天害理的事情，藍營執政的縣市有好成績，賴政府看了就是吃味、見不得別人好。

牛煦庭批評，民進黨每天拿抗中保台這些無聊的話術來詐欺人民，卻搞出一大堆的弊案，大家就發現原來民進黨滿口的抗中保台都只是拿來詐騙選票的工具，連民進黨的基本支持者都鬆動了。他之前講過，國民黨不要再PTSD了，終究要面對這件事情，應該要勇敢的講述自己的主張，因為台灣的人民是有智慧的。

饒慶鈴 牛煦庭 抗中保台

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