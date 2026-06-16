陸委會封殺海峽論壇 盧秀燕：遏制首長發聲傷害農民、於心何忍

第18屆海峽論壇近日登場，陸委會月初宣布，禁止中央地方政府公職人員參加，台東縣長饒慶鈴原有受邀，因此無法出席。台中市長盧秀燕今天表示，縣市首長出訪是為了替農業與農民發聲，民進黨封殺首長的同時，也在傷害農民，於心何忍。

盧秀燕今天上午主持市政會議，會前受訪，她昨天剛從歐洲歸國，感嘆出訪歐洲很不容易，兩地距離遙遠，要搭三班飛機才能抵達，但市府團隊仍然要出訪，就是為了替台灣、台中尋找出路；我國的國際處境相對困難，要想辦法盡量走出去，替國家和城市發聲。

盧秀燕指出，這段時間不是只有她在出訪，很多首長都在出訪，有的去歐洲，有的去美國，有的去新加坡，立法院長韓國瑜就要親自帶團赴美，大家都在為台灣找生路，非常值得敬佩。

盧秀燕提到今年的海峽論壇，農業縣台東的縣長饒慶鈴，為了替城市的農業或產業發聲希望參加，無法參加的人也想透過錄影的方式為農業與農民發聲，然而卻被民進黨政府封殺；這樣的做法不只是遏制首長發聲的權利，也在封殺農民、傷害人民，於心何忍。

盧秀燕強調，國家處境非常困難，賴清德總統沒辦法到每個地方去，連過境其他國家都很困難，當有人願意幫忙出訪，賴總統應該要心存感激，鼓勵、拜託他們，而非封殺，封殺首長就是封殺農民、封殺人民；台灣需要走出去，站在國際舞台，大家要替國家、替人民找出路與生路。