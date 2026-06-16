美國聯邦眾議員麥珂貝、傅晞訪台　將晉見賴總統

美國聯邦眾議員麥珂貝及傅晞訪台，期間將晉見賴總統與蕭副總統，就台美安全、經貿及區域情勢等議題交換意見，外交部長林佳龍歡迎美國國會友人持續深化與台灣的交流。

外交部上午發布新聞稿指出，美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」（CBC）副主席麥珂貝（Lucy McBath）及CBC成員聯邦眾議員傅晞（Valerie Foushee）於16日至20日訪問台灣，期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，並由林佳龍設宴款待，雙方將就台美安全、經貿及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部說明，「國會非裔議員連線」成立於1971年，長期關心非裔族群的公民參政權利、經濟發展、社會福祉及司法改革等議題。此外，麥珂貝及傅晞也關注人工智慧（AI）、半導體、高科技人才培育與人權等台美持續交流與深化合作的重要議題。

外交部指出。此行是兩位眾議員任內首次訪台，今年不僅適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，19日更是彰顯美國追求平等與人權精神之「六月節」（Juneteenth），訪團在此時來訪，更展現自由與人權為台美重要的共享價值。

外交部說，林佳龍歡迎美國國會友人持續深化與台灣的交流。台灣與美國為互利互惠的重要安全與經貿夥伴，雙方在安全、科技及供應鏈韌性等領域持續深化合作。台灣將在既有良好基礎上，穩健推進台美各領域夥伴關係，並聚焦強化自我防衛能力與全社會韌性，守護得來不易的民主，持續與美國及其他理念相近國家攜手合作，共同促進人民福祉，維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。