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饒慶鈴海峽論壇錄影發聲恐遭中央查處？地方炸鍋齊聲力挺！

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東即時報導
台東饒慶鈴因海峽論壇預錄影片引發查處爭議，台東各界表達支持，認為應以農民權益與產業發展為優先考量。本報資料照片
台東饒慶鈴因海峽論壇預錄影片引發查處爭議，台東各界表達支持，認為應以農民權益與產業發展為優先考量。本報資料照片

台東縣長饒慶鈴日前透過預錄影片參與海峽論壇相關活動，卻傳出有匿名官員向媒體透露政府將進一步查處，引發地方政壇與農業界高度關注。不僅在野立委接連發聲質疑，台東地方人士也紛紛表態力挺，認為縣長是為地方產業發聲，不應遭到政治化解讀。

台東縣農會理事長楊招信表示，釋迦是台東最重要的農作物之一，相關產業鏈牽涉約五、六萬人口生計。近年來受到外銷受阻、市場變化及連續三年颱風侵襲影響，農民經營相當辛苦，收入也受到衝擊。

楊招信指出，饒慶鈴上任後，為協助農產品拓展市場，曾多次率團前往中國大陸、日本、美國及新加坡等地推廣台東農產，他也曾陪同參與相關行程，深知縣長為農民奔走的辛勞。「她做的事情就是幫農民找出路、找市場，現在卻傳出可能被查處，真的讓人看不下去。」

他直言，「如果這樣也要被懲處，真的會笑掉大牙。」站在中央政府立場，全國人民都應該被公平對待，地方首長願意為地方產業打拚，中央若無法在第一線協助，至少不該讓認真做事的人承受政治壓力。

台東縣議長吳秀華也聲援表示，饒慶鈴只是以預錄影片方式參與，內容主要是感謝各界支持與祝福，同時表達對台東農民的關心，並未涉及不當言論或政治主張，「沒有理由，也不應該因為這樣就進行查處」。

部分釋迦農民受訪時也認為，近年農產品外銷困難，只要有機會替農民爭取市場，他們都樂見其成。一名從事釋迦種植超過20年的農民表示，農民最在意的是產品賣得出去、價格穩定，「不管是哪個市場，只要能幫農民增加收入，我們都支持」。

也有台東民眾認為，地方首長本來就有責任替地方產業發聲，若只是透過影片表達對農民的支持與祝福，就引發查處爭議，恐怕會讓外界質疑是否過度放大解讀。

隨著相關爭議持續延燒，地方農業界與民意代表普遍表達支持立場，認為應回歸事件本質，聚焦農產行銷與農民權益，而非讓為地方產業奔走的努力，陷入不必要的政治風波。

台東釋迦產業鏈牽動數萬人生計，地方人士及農民認為饒慶鈴長期協助拓展外銷市場，相關作為不應被過度政治化解讀。記者尤聰光／攝影
台東釋迦產業鏈牽動數萬人生計，地方人士及農民認為饒慶鈴長期協助拓展外銷市場，相關作為不應被過度政治化解讀。記者尤聰光／攝影

台東縣農會理事長楊招信力挺縣長饒慶鈴，強調多年來為農產品行銷奔走，協助農民拓展市場，相關努力有目共睹。記者尤聰光／攝影
台東縣農會理事長楊招信力挺縣長饒慶鈴，強調多年來為農產品行銷奔走，協助農民拓展市場，相關努力有目共睹。記者尤聰光／攝影

台東縣議長吳秀華表示，饒慶鈴僅透過預錄影片表達對農民的支持與祝福，沒有理由因此遭到查處。記者尤聰光／攝影
台東縣議長吳秀華表示，饒慶鈴僅透過預錄影片表達對農民的支持與祝福，沒有理由因此遭到查處。記者尤聰光／攝影

饒慶鈴 海峽 中央

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