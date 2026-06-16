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影／國民黨主席鄭麗文結束訪美行返台 僅揮手道早安未發表談話

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
國民黨主席鄭麗文結束為期兩周的美國訪問，今天清晨搭機返台。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文結束為期兩周的美國訪問，今天清晨搭機返台。記者黃仲明／攝影

國民黨主席鄭麗文結束為期兩周的美國訪問，今天清晨搭機返台。鄭麗文未發表談話，對於記者詢問是否說明出訪成果也未回應，僅揮手示意並表示早安、謝謝大家，隨後經由環宇商務中心辦理通關入境。

鄭麗文與訪美團成員共10人，今天搭乘華航CI-23航班於清晨5時10分抵達桃園國際機場，鄭麗文在桃機沒並未發表談話及受訪，面對媒體詢問是否要談談出訪成果，鄭麗文並未回應，僅向守候媒體揮手示意，並表示「早，謝謝大家，謝謝，大家早」，隨後經由環宇商務中心辦理通關入境。

鄭麗文本月1日啟程前往美國進行為期2周的訪問行程，先抵達西岸舊金山，再前往東岸的波士頓、紐約、華府等地，與美國政界、智庫交流，最後再回到西岸洛杉磯拜會僑胞。

國民黨主席鄭麗文今晨返台，經由環宇商務中心辦理通關入境。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文今晨返台，經由環宇商務中心辦理通關入境。記者黃仲明／攝影

國民黨主席鄭麗文今晨返台時未發表談話，僅揮手向等候媒體示意。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文今晨返台時未發表談話，僅揮手向等候媒體示意。記者黃仲明／攝影

國民黨主席鄭麗文今晨返台未發表談話，經環宇商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文今晨返台未發表談話，經環宇商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影

鄭麗文 國民黨 環宇

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