森崴能源將下市…王鴻薇批綠能煉金術坑殺股民 31風機僅裝1座？

森崴能源即將於23日正式終止上市，國民黨立委王鴻薇表示，在民進黨錯誤能源政策下，這些風險與錯誤能源政策的問題，也慢慢種下。森崴至今至少有2.8萬人是散戶小股東，完美中了民進黨非核家園這一套「養套殺」一體的綠能煉金術。

王鴻薇指出，森崴能源同時也是台灣首家下市的綠能風電股，即使森崴二期統包工程過去曾多次流標，但在民進黨錯誤能源政策下，這些風險與錯誤能源政策的問題，也慢慢種下。縱觀森崴的涉及台電風電場的歷史，可以都是民進黨政府手把手一手促成。

王鴻薇表示，王美花在經濟部長任內積極推動再生能源，並規畫於2026年10月達成綠電占比20%的目標。森崴能源響應「綠能國家隊」政策，由100%持股子公司以628.88億元台幣得標台電「離岸風電第二期計畫」統包工程。當時便有競爭對手指出其「標案價格偏低、財務風險過高」。

王鴻薇表示，現任經濟部長龔明鑫說台電是與富崴簽約而非森崴，目前整體進度達9成以上，卻被發現合約原定要安裝31座風機，目前僅完成1座風機吊裝。

王鴻薇說，目前森崴能源仍有3.2萬名股東，其中有7名手握千張以上的股票，另外，持有零股人數約1萬1877人；持有1至5張股票的投資人有1萬6994人。森崴至今至少有2.8萬人是散戶小股東，完美中了民進黨非核家園這一套「養套殺」一體的綠能煉金術，而且這些損失恐怕是欲哭無淚，申請國賠都沒門路，也算是另一種綠色恐怖。